Конфликт в Дружной Горке

24 декабря в 00:15 сотрудниками межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области совместно с оперуполномоченным полиции был задержан 57-летний гражданин, подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум мужчинам в квартире дома на улице Введенского в деревне Дружная Горка.

Ночью в правоохранительные органы поступила информация о том, что между тремя мужчинами, совместно распивавшими спиртные напитки, произошел конфликт, в ходе которого один из них воспользовался ножом. По данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и полиции, которые задержали на месте происшествия нетрезвого гражданина, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. По предварительной информации, в ходе ссоры он ударил ножом в живот 40-летнего мужчину, а также нанес ножевое ранение ноги другому своему 44-летнему знакомому.

Пострадавшие, оба граждане Белоруссии, были госпитализированы в больницу. Задержанного доставили в 106 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Нож был изъят.

Пресс-служба вневедомственной охраны по CПб и ЛО