Нужна реальная поддержка

Вел заседание председатель совета – директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев. В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие начальник уголовного розыска УМВД Гатчинского района подполковник полиции Антон Тейдер и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД Гатчинского района полковник полиции Рамиль Таипов.

Обострение мошенничества

Телефонное мошенничество – особый вид преступления, деятельность и способы которого постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала научно-технического прогресса.

Для понимания ситуации с правонарушениями, связанными с телефонным мошенничеством, членам Общественного совета были представлены конкретные цифры. За 11 месяцев 2024 года на территории Гатчинского района зарегистрировано 2307 преступлений (на 96 меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Из них 201 (-2) – кража с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а 478 (+64) – мошенничество. Напомним, что основное отличие мошенничества от кражи состоит в том, что потерпевший лично предоставляет имущество мошеннику, под воздействием обмана или доверия.

В ходе заседания было отмечено, что доступной информации по профилактике правонарушений стало на порядок больше, и значительное число граждан уже осведомлены о типичных случаях мошенничества, которые совершаются с использованием средств связи. Тем не менее злоумышленники постоянно совершенствуют способы мошенничества, и количество обманутых граждан растет. Тут, к сожалению, искусственный интеллект мошенникам в помощь.

Начальник уголовного розыска Антон Тейдер напомнил главный постулат профилактики телефонного мошенничества: не совершать операции по инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений завершить звонок и перезвонить по номеру телефона банка или мобильного оператора (в зависимости от того, кем представился звонящий). При этом следует помнить, что ни сотрудники банка, ни другие третьи лица не могут запрашивать важную конфиденциальную информацию по телефону. Если звонят с соответствующей просьбой – это мошенники.

Вроде все просто, почему же люди попадаются?

- По моему опыту, высшее образование, наличие высокой должности и звания не спасают от мошенников. Чем выше по статусу люди, тем они более оторваны «от земли». Но, в основном, жертвы мошенников – это граждане старше 60 лет, а также 22 – 25-летние молодые люди и подростки, – говорит Антон Тейдер.

Как пояснили гатчинские полицейские, «обработка» людей с целью получения денег с бабушек, дедушек и подростков – это вершина айсберга. Идет война по всем «фронтам», в которой противник разными способами старается подобрать ключик к каждому, чтобы манипулировать его сознанием и направлять на противоправные действия. Этими ключиками становятся не только желание заработать все равно на чем, глупость и наивность человека, но и желание спасти себя или своего близкого от противоправных действий, помочь наказать преступников. И в этом направлении мошенники хорошо продвигаются. Второй этап – когда обманутые люди, находясь в стрессе, отчаянии, через пару дней получают следующий звонок, из которого узнают, что, к примеру, помогли ВСУ или террористам. А теперь должны сделать то, что им скажут – сжечь административное здание, банкомат, полицейскую машину…

Перед новогодними праздниками ситуация с телефонным мошенничеством особенно обострилась.

Обращаться в полицию всегда есть смысл

Как полиция борется с телефонными мошенниками?

- Если к нам приходит сигнал, что идет длительный разговор из-за рубежа, возможно, это мошенники обрабатывают человека. Мы выезжаем на адрес и проводим профилактику, – пояснил Антон Тейдер. – Случаи бывают вопиющие. Например, мы получили сигнал, приехали к бабушке и объяснили, что ей звонят не сотрудники банка, ФСБ и полиции, а мошенники. Она нас услышала, а через два дня ей позвонили опять, и она сняла свои 300 тысяч рублей и попросила сестру отдать все накопления.

Члены Общественного совета просили уточнить, как действовать, если явные мошенники настойчиво звонят и пишут сообщения, но преступление еще не совершено.

- Обращаться в полицию всегда есть смысл, – уверен Антон Тейдер. – Звонить нужно на телефон 112. Благодаря вашему звонку телефон, который используют мошенники, будет занесен в «банк данных». А дальше будет не быстрый путь, ведь телефоны у них подменные, но пройти его нужно, чтобы отследить мошенников.

Кадры решают все

Члены совета подняли вопрос комплектования полиции сотрудниками, интересовались работой подразделений ППС.

Кадровый «голод», о котором говорят уже на федеральном уровне, не миновал и органы внутренних дел. В последние годы в лучшую сторону ничего не меняется. Денежное довольствие – не конкурентное, нагрузки большие. В первую очередь людей мало на трудных участках. Общий дефицит кадров в Гатчинском районе составляет около 100 человек. Молодые специалисты не задерживаются в профессии, после института спешат сделать карьеру в других сферах.

Кадров не хватает и в патрульно-постовой службе, сотрудники которой, кроме прочего, должны первыми выезжать в командировки, а также обеспечивать проведение форумов.

На заседании речь шла об особенностях подбора кадров на современном этапе, проблемах, возникающих при комплектовании. Заслушав анализ ситуации, члены совета перешли к обсуждению методов ликвидации кадрового «голода».

По мнению Рамиля Таипова, чтобы заинтересовать и закрепить сотрудников правоохранительных органов, одной только популяризации профессии мало. Повышению престижа службы в полиции будет способствовать улучшение материального и социального стимулирования: пересмотр системы оплаты труда и предоставления социальных льгот сотрудникам, увеличение заработной платы, дополнительные премии и льготы, а также создание алгоритма для улучшения жилищных условий и медицинского обслуживания.

- Здесь многое зависит от взаимодействия с муниципалитетом. В некоторых регионах уже введены дополнительные меры поддержки – например, предоставление участковым уполномоченным полиции муниципального жилья по месту работы на время службы или доплаты от муниципалитетов. Могут быть и другие формы, но нужна поддержка, чтобы люди ее реально почувствовали, – уверен полковник полиции Рамиль Таипов.

По поднятым вопросам Общественный совет при УМВД России по Гатчинскому району направит обращения в органы местного самоуправления.

Татьяна Можаева