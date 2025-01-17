Скульпторы показали варианты мемориала героям

«Финалистами первого этапа стали интересные и символичные работы. Предложил авторам создать творческую группу для проработки финального макета памятника для ленинградцев», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после оценки работ.

Конкурс организован Фондом «Ленинградский рубеж» и Союзом художников Ленинградской области. Работу, победившую в конкурсе, планируется установить в парке Оккервиль города Кудрово. Из 38 заявок, жюри отобрало 5 самых интересных работ.

Скульптура первого финалиста — «Пламенные крылья» — это символ Вечного Огня, образ мужества, победы и памяти, образ пламенеющих крыльев архангела Михаила.

Вторая заявка, прошедшая в финал, представляет собой композицию из пяти фигур, посвященную СВО, переходящую в горельефное и рельефное изображение.

Третья заявка в финале представляет собой консольно парящую, полированную гранитную плиту с рубленными краями, на которой возвышается бронзовая фигура солдата. Это образ бойца, вернувшегося домой. Лицо его открыто, автомат опущен, он пришёл сюда почтить память товарищей. Перед солдатом на вставке красного гранита возложен бронзовый лавровый венок - дань погибшим героям.

Четвертый участник финального этапа предлагает концепцию «Ушедшие Герои». Фигуры воинов стоят в арке полуразрушенного старого храма, вознесясь на облаках. Фигуры бойцов и облака под ними выполнены из бронзы, арка храма и разрушенных элементов из бетона, ступени выполнены из гранита серого цвета.

Прообразом для стилистического решения памятника пятого финалиста стали разрушенные панельные дома, в обломках которых наши защитники пядь за пядью прямо сейчас ведут бои.