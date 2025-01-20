Домовые чаты — в безопасном формате

«Достоверную информацию по работе своей УК можно получить на официальном государственном ресурсе ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru, а для общения с соседями рекомендуется использовать мобильное приложение «Госуслуги.Дом» или ресурсы управляющей компании. Оценить удобство приложения уже смогли более 8 миллионов россиян. Постоянно внедряются новые функции — в январе такой возможностью стал гостевой доступ. Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем в «Госуслуги Дом», не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще помогать с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения», — рассказал руководитель Госжилнадзора Ленинградской области Денис Беляев.

Кроме того, приложение стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки. Как подчеркнули в АО «Оператор информационной системы», в России более 17 млн таких домов. Их владельцам будут доступны передача показаний счетчиков, заказ их поверки, оплата жилищно-коммунальных услуг, обращение в ресурсоснабжающие организации и в службу поддержки приложения.

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения «Госуслуги Дом». Цифровое решение на базе ГИС ЖКХ развивает АО «Оператор информационной системы». Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.