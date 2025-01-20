Многодетные семьи приглашают принять участие во Всероссийском проекте!

В рамках проекта реализуются два масштабных мероприятия: Форум многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья – сильная Россия».

К участию в мероприятиях на разных этапах привлечены представители исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня, экспертное сообщество, многодетные семьи.

Всего в проекте примут участие более 80 регионов страны и более 3000 многодетных семей и 100 общественных организаций.

Партнерами Фонда являются Объединение многодетных семей города Москвы, региональные органы исполнительной власти, общественные объединения многодетных семей в субъектах Российской Федерации.

Условия и порядок участия в мероприятиях проекта размещены на сайте Фонда https://fond-detyam.ru/sobytiya-fonda/vserossiyskiy_proekt_mnogodetnaya_rossiya/18074/ и на сайте РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» https://многодетные-семьи.рф/