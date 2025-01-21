Отделение Социального фонда по СПб и Ленобласти предостерегает граждан от мошенников!
Отделение Социального фонда России по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупреждает: в регионе участились случаи мошеннических действий. Вымогатели звонят по телефону, пишут электронные письма или даже приходят домой под видом сотрудников Социального фонда России.
Пользуясь доверием граждан, злоумышленники говорят о якобы проведенном пересчете пенсий, о неожиданно найденных и ранее неучтенных годах трудового стажа, о новых льготах, компенсациях и т.д. На самом деле, они стараются выяснить персональные данные и получить доступ к профилю на портале госуслуг или мобильному банку.
Отделение СФР по СПб и ЛО предупреждает граждан об опасности разговоров с телефонными мошенниками и незваными визитерами. Чтобы не лишиться денежных средств на счетах или не стать обладателем кредита, оформленного на ваше имя, соблюдайте важные правила безопасности.
Помните:
- сотрудники Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти никогда не звонят по телефонам гражданам, не посещают их на дому и не оформляют на их электронные адреса рассылки, за исключением случаев общения по специальной заявке;
- все изменения в сфере социального и пенсионного обеспечения регулярно публикуются на официальных страницах регионального Отделения Социального фонда;
- все реквизиты для переводов по получаемым гражданином денежным средствам у сотрудников СФР уже есть. Стоит насторожиться, если вас просят их назвать;
- насторожиться следует и в случае, если звонящий не дает времени на раздумье — говорит быстро и напористо, настаивает на быстром принятии решения, утверждает, что завтра условия могут измениться.
Для получения достоверной информации обращайтесь в:
- единый контакт-центр по бесплатному круглосуточному телефону — 8-800-100-00-01;
- в клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда России (https://sfr.gov.ru/branches/spb/info/~0/7853);
-в электронную приемную Отделения СФР (https://social-insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/) ;
- на портал госуслуг.
Пресс-служба Отделения СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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