Учитель прикасается к вечности

1 сентября 1985 года… Мы, тогда не слишком уверенные в себе пятиклашки, видим, как в класс входит наша новая учительница русского языка и литературы. Даже не входит, а царственно проплывает от двери к столу, а мы завороженно поворачиваем головы ей вслед. Она была не просто новой – не такой, как другие. Во-первых, не торопливый, но очень уверенный стук каблуков – кажется, он еще и сейчас в памяти… Второе – осанка, грация и изящная женственность. В то, вовсе не богатое на наряды время, Галина Николаевна носила очень красивые платья и костюмы. Это было настоящим проявлением хорошего вкуса, который наш учитель прививал нам с малых лет собственным примером.

Всё в ее облике только подчеркивало достоинства этой женщины, словно сошедшей к нам со страниц редких тогда модных журналов.

«Я восхищалась ею. Идеальная прическа, красивые очки. Элегантным движением Галина Николаевна снимала их и держала в руке во время разговора с нами. Но вот пора прочитать цитату… рука плавно взлетает вверх, очки на месте, и делают ее выразительные глаза еще больше, а мы, затаив дыхание, вслушиваемся в каждый звук ее голоса…»

И голоса такого тоже не было во всей школе. Не слишком громко, не тихо, порой жестко, порой мягко – но очень четко, с идеальной дикцией она выговаривала каждое слово, фразу и предложение. И этим она тоже наглядно учила – не должно быть каши во рту! Должны быть паузы и акценты! Должна быть скорость речи, удобная для восприятия. А когда мы записывали под диктовку, скорость, теперь уже приглушенная, просто не давала шанса «не успеть». Не помнится, чтобы кто-то кричал: «Подождите!» Да и вообще что-то кричал. И еще: на двойку написать диктант у Галины Николаевны, кажется, было невозможно, настолько ясно она интонацией умела показать, где запятая, а где двоеточие.

«Меня, деревенскую девочку, поразила эта удивительная женщина. Она была элегантно одета, с красивой прической, на высоких каблуках и с добрыми лучистыми глазами. Вот этот образ я помню всю свою жизнь. Эта элегантность, строгость и в то же время простота и отзывчивость - все эти качества стали для меня эталоном учителя с большой буквы. Уроки русского языка всегда были интересны. Я не помню, чтобы она на кого-то кричала или делала резкие замечания. К ней всегда можно было подойти с вопросом. Обучаясь у нее в течение 7 лет, я поняла, что хочу быть только учительницей, и только русского языка и литературы. Быть такой же, как она. И сейчас я работаю уже 29-й год в школе и преподаю именно русский язык и литературу, за что я безмерно благодарна Галине Николаевне».

Вот так от одной свечи зажигается другая. И не верится, что огонь когда-нибудь потухнет. Достойными людьми богата наша славная Родина.

Про Галину Николаевну мы знали немного: приехала она из города Ярославля, муж у нее военный, двое детей, дочь и сын. Она очень скромная. Это чувствуется из рассказа учителя о себе:

«У каждого человека есть предназначение, данное ему природой. Моим предназначением оказалась работа в школе.

Сколько себя помню, мечтала о том, как я буду учить детей. Думаю, на мой выбор повлияла встреча в школе с прекрасным учителем русского языка и литературы Розой Александровной Ивановой в школе № 71 г. Ярославля. После окончания педагогического института 5 лет отработала в маленькой сельской школе, и лишь потом судьба привела меня в Рождественскую школу. Впервые попав сюда, я подумала: «Как здесь всё просто, по-домашнему». Какие тут теплые отношения между коллегами, всех учащихся школы знаешь по именам, вне уроков общение происходит на близком, дружеском уровне, проблемы решаются вместе.

По утрам, приходя в школу, испытываешь ни с чем не сравнимое чувство, не поддающееся никакому объяснению, когда твои ученики встречают тебя с радостью и улыбками, и ты видишь их широко распахнутые глаза, полные доверия, чувствуешь, как тянутся к тебе их сердца в ожидании тепла и доброты. И, мне кажется, плох тот учитель, какими бы профессионалом он не был, который не понимает, не принимает этого, отталкивает детей. Ведь учащиеся считают нас частью своей жизни и ждут того же от учителей.

Вспоминается такой случай. 2003 год. У меня 10 класс. Мы ответственные за проведение Новогоднего праздника для старшеклассников. Но, по очень сложным семейным обстоятельствам, я не работала некоторое время и не могла репетировать с детьми. Конечно, очень переживала. Как же было приятно, когда мои ученики самостоятельно подготовив спектакль, отлично выступили, не подвели. В этот вечер они делали всё, чтобы мне было хорошо, чтобы меня успокоить, развеселить. После выступления пригласили на чаепитие, принесли пироги, торты. И всё это от души, искренно, по-настоящему. Я была очень благодарна им за такую поддержку…»

Завоевать сердце ученика – долгий процесс. Однако и учеба длится долго. Дети на глазах превращаются во взрослых людей со своими взглядами, и как важно осознавать, что есть и твой вклад в каждого ученика, в его знания, умения, вкусы, внутренний мир, моральные ценности, умение ценить и понимать истинную красоту… И гордость здесь вполне уместное чувство.

- Галина Николаевна, как Вам удается сделать так, что все Вас слушают?

- Понятия не имею, – честно, с присущей ей иронией, отвечает она. – В пятом классе меня не очень-то любят из-за моей требовательности. Ну а потом… Мы становимся друзьями. Нас уже не разлучить.

- А откуда в Вас эта строгость?

- Строгость ли это? Я от ребят требую, это да, - от и до. Это, наверное, от моей педантичности. Я и дома такая. Всё у меня имеет свой порядок.

Она произнесла говорящую о многом фразу: «Я не умею бросать класс на полдороге». И, дай Бог, доведет своих нынешних шестиклассников до выпуска. Уже 48-й год Галина Николаевна учит детей. 43-й – в Рождественской школе. Можно сказать, что она сформировала отношение к родному языку у большей части наших жителей, ведь она преподает уже второму и третьему поколениям. Вот такой красивый рекорд.

«В этом году будет 35 лет, как я окончила школу. Всегда с добротой вспоминаю наших педагогов. Галина Николаевна была нашим классным руководителем, любила и детей, и свой предмет, который поначалу был для меня трудным. Очень добрая, красивая и справедливая. Я благодарна судьбе, что в моей жизни был такой учитель. Большое спасибо, что Вы, Галина Николаевна, есть!»

Вот что устами учащихся рассказывает нам школьная газета от 1999 года:

«Я помню, как в первый раз пришла на урок русского языка. И в тот же момент я почувствовала тепло и нежность, которую излучало каждое слово Галины Николаевны»…

«Галина Николаевна очень веселая, особенно когда идет праздник. В этот момент на неё радостно смотреть. Она очень красивая» (пишет мальчик).

«Когда она болела, я скучала по ней, потому что как грустно, когда приходишь, класс закрыт и некому рассказать про прошедший день»…

А ее дочь Лена говорит так: «Дома она совсем другая – теплая, нежная, смешливая. А в школе она – ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, строгая, непроницаемая. У нее на работе даже голос другой».

А современные школьники? Может быть, теперь всё не так?

Послушаем ее десятиклассниц:

«Галина Николаевна ведет у нас только русский язык. Она очень хорошо объясняет, именно то, что нам понадобится потом, конкретно и понятно… Мы – её любимый класс, и она – наша любимая учительница».

И эту фразу, пока готовилась эта статья, мы слышали не раз. Хотя опрошены были только те, кто нашел время и оказался рядом. Можно сказать, случайная выборка. А по результатам – ох, не случайная. Все говорят приблизительно одно и то же.

«Ее все уважают, все любят. Она справедливая. Хорошо, понятно преподает. Доступно объясняет. Строго спрашивает. Я с ней занималась еще и индивидуально. Она всегда дает советы. И даже решала проблемы моих подруг… Очень переживает за своих учеников. Она авторитет. И она поднимает уровень ученика. А еще она учит никогда не сдаваться. И вежливо разговаривать. Она статная, красивая. Идеальная!».

И это не лесть. Галина Николаевна, действительно, просто замечательно выглядит, но, кажется, мы угадали секрет ее молодости. Это любовь и труд!

Одна из наших выпускниц часто встречает Галину Николаевну, они живут рядом:

«Мы часто общаемся. Встретить ее приятно – она всегда с улыбкой! Как и раньше в школе, когда она была доброжелательна ко всем, улыбалась и тому, кто не справлялся – так и сейчас не меняется ее хорошее отношение к людям. И всё так же она прекрасно выглядит и носит каблуки. Высота такая же, это я могу засвидетельствовать! Только каблук стал немного шире… В начальной школе у меня были «четверки» и «тройки» по предмету, а с Галиной Николаевной я вышла на твердую «пятерку». Она – талантливый человек. С ней хотелось работать. Она так организовывала учебный процесс, что у нее всё хотелось делать и не пропускать ни одного урока. Было желание и общаться, и видеть ее. Думаю, что учителя – это не прекращающаяся связь каждого ученика любого возраста с его детством и важным периодом взросления, становления личности. Тот, кто хранит память о своих учителях, будет им всегда благодарен за хороший жизненный старт».

Заботливыми руками нашего учителя создана одна из лучших клумб нашего села. Даже вандалы, увы, присутствующие в нашей жизни, обходят этот цветник стороной. Видно, и им не чуждо чувство прекрасного. Или дело в заслуженном уважении?

Каждый вечер в окне учителя горит свет. После работы и небольшого отдыха она садится за стол и проверяет стопки тетрадей… Пока склоняются вечерами над тетрадями головы наших трудолюбивых учителей, которые – без пафоса – жизнь отдают школе, знания – ученикам, а сердце – детям, свет этот греет и дает надежду уже на будущее поколение, которое, конечно же, будет умнее и достойнее нас.

Желаем нашей любимой Галине Николаевне здоровья и сил, и да хранит Вас Бог на многая и благая лета!

Благодарные выпускники Рождественской средней школы