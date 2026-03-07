Наследие в кружевах — в весенней коллекции Оксаны Шамариной

В преддверии весеннего женского праздника мы поговорили с Оксаной Шамариной о том, какое место в ее жизни занимает рукоделие, насколько сейчас актуальны изящные кружевные изделия, что они привносят в женский образ, как и с чем их носить.

Наследие — в повседневности

Тонкое, воздушное, теплое, связанное добрыми руками кружево словно останавливает время, размягчает душу и вызывает невольную улыбку как у самой его обладательницы, так и у окружающих. В условиях северных суровых зим мы используем вязаные аксессуары, чтобы согреться. Но тончайшие кружевные изделия ручной работы исстари использовались в качестве символа изящества, красоты и женственности. Не удивительно, что они преодолели время и смело шагнули уже в нашу повседневную жизнь именно в этом качестве.

Оксана Шамарина родом из города Бийска на Южном Урале. В Гатчине живет уже почти двадцать лет, но на всю жизнь сохранила память о кружеве, которое окружало ее с детства.

- В нашем роду рукодельничали все – прабабушки, бабушки, мама, я с сестрой, – вспоминает Оксана Николаевна. – С детства запомнились вязаные кружевные занавески в доме, салфеточки, накомодники, косыночки. Хочется, чтобы у нас не только сохранилось всё это кружевное наследие, но и его можно было применять в повседневной жизни.

Оксана Шамарина вязала с детства: сначала шарфы и шапочки, позже — одежду для себя и родных.

- Когда мы переехали в Гатчину, начали путешествовать по историческим и святым местам, - рассказывает она. - Атмосфера здесь удивительная, старинная архитектура вызывает у меня необычайный трепет. И однажды мне вдруг захотелось связать кружевной платочек, чтобы прикладывать его к святыням, стенам храмов и монастырей. Мне казалось, что на этом платочке остаются дух и сила этих мест, которые можно унести с собой.

Оксана Николаевна вяжет шали, палантины и яркие пледы, интерьерные кружевные покрывала, наволочки, скатерти, салфетки и занавески, которые привносят в дом уют и тепло. Но особенное место в ее рукодельном творчестве с недавнего времени стали занимать кружевные ажурные воротнички.

Всё должно быть в ажуре!

- Эта идея зрела у меня давно, - говорит мастерица. - Хотелось сделать что-то нежное, невесомое, что бы внесло изящную красоту в наши повседневные образы. Первый мой воротничок был совсем небольшой, красного цвета — я назвала его «Рябиновые бусы». Прекрасно смотрится с любыми нарядами, даже с майкой и джинсами.

К настоящему времени из рук мастерицы вышли уже десятки стильных ажурных воротничков — самых разных цветов, размеров и фасонов. Их можно надевать в любое время и по любому поводу — они сразу меняют образ, привнося в него свежесть, яркость, теплоту. А еще это модно, ведь, как утверждают современные дизайнеры моды, кружево в тренде уже не первый год. Мы всё чаще видим его на улицах, женщины всё смелее вплетают его в свои образы.

Современная мода настолько демократична, что позволяет нам брать всё самое эффектное, красивое и приятное даже из минувших столетий, превращая это не только в актуальные украшения, но даже в произведения искусства. Мода словно вращается по кругу, вбирая в себя элементы различных эпох. И ярким тому подтверждением стали ажурные воротнички ручной работы.

Винтажная утонченность

Сегодня кружевные аксессуары ручной работы стали одним из самых востребованных элементов в женской одежде. Они отлично дополняют образ, придавая ему романтичность, винтажный стиль, особую изысканность и загадочность.

Вариантов ношения кружевных воротничков очень много. Ажурные вязаные воротники могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими элементами одежды. Их можно носить с платьями, топами, водолазками и брючными костюмами. Не бойтесь экспериментировать, а если всё-таки боитесь, то выбирайте классический стиль – точно не ошибетесь!

Воротнички могут быть разной формы и размеров, иногда их украшают стразами, бусинами и другими декоративными элементами. Их можно завязывать тесьмой, застегивать на пуговичку или закалывать брошью. Один и тот же воротник можно носить по-разному. Застежка воротника не обязательно должна быть спереди или сзади - она может быть и сбоку, на плече.

Воротник необязательно может быть однотонным. В коллекции Оксаны Шамариной есть несколько разноцветных воротничков, в которых гармонично сочетаются близкие «природные» или даже контрастные оттенки, что позволяет с удовольствием играть с цветовой гаммой.

Вяжет Оксана Николаевна и модные ажурные косыночки, которые можно носить на голове, как шейный платочек или пояс — все эти варианты выглядят очень интересно.

Дела артельные

- У меня ни один день не проходит без вязания, - говорит Оксана Шамарина. - Для меня это и отдых, и своего рода медитация, и постоянный творческий процесс, когда вносишь в вязание и свои элементы. И, конечно, я всегда радуюсь результату, когда отпариваю уже готовый воротничок и прикладываю его к одежде для примерки перед зеркалом. Очень благодарна моим близким за доброе отношение к моему увлечению. Моя мама продолжает вязать. Поддерживает меня и мой муж, который понимает, что это не просто женское баловство. Он мой первый критик и аналитик, всегда что-то подскажет и посоветует. Для женщины такая поддержка очень много значит.

В 2024 году рукоделие Оксаны Шамариной «перешагнуло» порог дома - вместе с другими мастерицами она создала творческое сообщество «Артель мастеров — Гатчина и окрестности». Как она говорит, эта идея возникла из желания помочь нашим мастерам как-то проявить себя.

- У нас много рукодельниц, всё это впитано нами, наверное, с самого детства, - говорит Оксана Николаевна. - Интерес к подаркам ручной работы возрождается, а нам, в свою очередь, хочется привнести в нашу обыденность изящество и красоту таких изделий. Артель мастеров ведет активную деятельность, стараясь привлекать к ручному труду людей самых разных возрастов. Наши мастера вступают в Реестр креативной творческой индустрии Ленинградской области. В феврале мы с Людмилой Лещенко и Юлией Комаровой вступили в Гатчинское товарищество художников (направление декоративно-прикладного искусства). В связи с этим появилась идея перенести кружево из горизонтали в вертикаль — например, делать художественные панно из кружевных салфеток или «бабушкиных квадратов». Также раздумываю над идеей создания миниатюрных кружевных изделий для туристов, приезжающих в Гатчину.

- В преддверии весеннего праздника хотелось бы пожелать нашим женщинам всегда, при любых жизненных обстоятельствах, оставаться милыми и добрыми, красивыми и женственными, влюбчивыми и любимыми, - говорит Оксана Николаевна. - Старайтесь находить время для себя. Не забывайте, что любовь спасает мир! А я со своей стороны буду стараться продолжать воссоздавать наследие в кружевах и делиться этой радостью с другими.

Юлия Лысанюк