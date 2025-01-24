Ленинградским предприятиям – господдержка для защиты от кибератак

Организационный комитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» сообщил о старте отбора проектов для компенсации затрат, связанных с закупкой отечественного программного обеспечения, способствующего улучшению кибербезопасности и повышению защиты от кибератак.

Финансирование может быть направлено на приобретение:

- оборудования;

- отечественного программного обеспечения для защищенного обмена данными, программных средств защиты информации;

- оборудования и программного обеспечения серверной виртуализации;

- оборудования и ПО для развертывания и модернизации центров мониторинга и реагирования на события информационной безопасности.

Формирование технологического суверенитета и обеспечение кибербезопасности – в числе приоритетных направлений нового нацпроекта «Экономика данных».