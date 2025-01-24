Знай и действуй: профилактика пожаров в школе

Урок прошел в Кобринской школе. Инспектор не только поделился теоретическими знаниями, но и продемонстрировал практические навыки.

Начался урок с краткого введения в тему. Инспектор объяснил важность соблюдения правил пожарной безопасности, как в учебных заведениях, так и в домашних условиях. Он обсудил основные причины возникновения пожаров и привел примеры, подчеркивая необходимость внимательного отношения к своей безопасности и безопасности окружающих.

Затем инспектор перешел к практической части занятия. Он продемонстрировал, как правильно использовать огнетушитель, объяснил, какие бывают типы огнетушителей и для каких пожаров их следует применять.

Обсуждая действия в случае пожара, инспектор уделил внимание планам эвакуации и важности наличия хороших путей выхода. Он объяснил, как правильно действовать, если пожар застал врасплох. Особое внимание было уделено тому, как позвонить в службу спасения и что сообщить диспетчеру.

Урок завершился активным обсуждением: ребята задавали множество вопросов и делились своими мыслями по поводу правил безопасности. Инспектор ответил на все вопросы и побудил учащихся применять полученные знания в жизни.

Проведение такого урока способствует формированию у школьников ответственного отношения к вопросам безопасности, развивает их навыки и уверенность в своих действиях в экстренных ситуациях. Этот опыт стал не только полезным, но и увлекательным для учеников, закрепив их знания в области пожарной безопасности.