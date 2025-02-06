«Вами интересуется ФСБ из министерства культуры Архангельска»

2 февраля в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 71-летняя жительница Гатчины. Ей позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и сообщил, что кто-то пытался снять деньги с ее счета. Для предотвращения кражи необходимо самой снять все денежные средства и положить их на «безопасный счет». Как ни странно, граждане продолжают верить сказкам про «безопасные счета» и выполняют указания мошенников. По велению «сотрудника» потерпевшая сняла в Сбербанке 189 тысяч рублей и отправила «на деревню дедушке» через банкомат на ул. Генерала Кныша. С тем преступник и был.

1 февраля в гатчинскую полицию обратился 37-летний мужчина, также послушавшийся мошенников. Ему звонили под видом сотрудника Центрального банка России через мессенджер «Телеграм». Введенный в заблуждение гражданин самостоятельно перевел на чужие банковские карты 450 тысяч рублей.

30 января в УМДВ России по Гатчинскому району обратилась 72-летняя жительница Гатчины, которая, наслушавшись небылиц по телефону, собственными руками отправила мошенникам все свои сбережения. Схема была многоходовой. Сначала пенсионерке позвонили на WhatsApp, и звонивший представился …работником министерства культуры Архангельской области. Это новое слово в мошеннических фантазиях. «Культурный работник» заявил, что в отношении гатчинской пенсионерки проводится проверка сотрудниками ФСБ по факту участия в террористической деятельности. Тут бы посмеяться, да и сказочке конец. Но нет. За этим последовал новый телефонный звонок – от «сотрудника ФСБ», который сообщил, что вот прямо сейчас осуществляются переводы денежных средств за границу по установочным данным нашей пенсионерки. Чтобы остановить это безобразие, надо снять свои накопления и положить – конечно же, на «безопасный счет», куда ж еще. Почему нельзя просто снять и положить под матрас, видимо, никто из потерпевших никогда не интересовался. Сказано – на «безопасный счет», значит, на безопасный.

Дама отправилась в банк, сняла свои кровные 140 тысяч рублей и отправила через банкомат преступникам. Теперь уж точно никто не заподозрит ее в террористической деятельности против министерства культуры Архангельской области.

Но дальше всех пошла 45-летняя жительница Гатчины, которая «инвестировала» преступникам больше двух миллионов рублей. В течение двух недель она общалась с мошенниками, которые склоняли ее к инвестициям. В результате потерпевшая отправила на банковские карты неустановленного лица 2 млн 325 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств в значительных и особо крупных размерах возбуждены уголовные дела.