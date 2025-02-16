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Где отключат свет в Гатчинском районе 17 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

17.02.2025г. с 10:00 до 18:00

Таицкое поселение:

д. Малая Ивановка.