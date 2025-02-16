Где отключат свет в Гатчинском районе 17 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 17 февраля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
17.02.2025г. с 10:00 до 18:00
Таицкое поселение:
д. Малая Ивановка.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.