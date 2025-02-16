Где отключат свет в Гатчинском районе 17 февраля

Автобусное сообщение в Гатчинском округе снова в хит-параде обсуждений, и на первом плане – город Коммунар и окрестности. От жителей сыплются жалобы и замечания по поводу работы общественного транспорта. Но региональный профильный комитет зажег свет в конце туннеля: положение налаживается, маршруты продлеваются, и скоро целых десять 545-х автобусов будут ходить через Антропшино.