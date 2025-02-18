День кадетов в Гатчинской школе №7

С этим праздником кадетов школы №7 поздравили старший государственный инспектор по маломерным судам ЦГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области Владимир Герасев, а также инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Светлана Коробова и Наталья Зелинская.

В рамках мероприятия, посвященного этому празднику, с особой гордостью были награждены лучшие кадеты, которые проявили выдающиеся способности, лидерские качества и активность в учебном процессе. Эти награды – признание ваших усилий и стремления к помощи окружающим.

Сотрудники МЧС России пожелали кадетам вдохновения и настойчивости. «Пусть каждый трудный момент становится для вас стимулом к росту и развитию. Не бойтесь пробовать новое и задавать вопросы, ведь знания и навыки, которые вы приобретаете, способны сделать мир лучше и безопаснее. Мы гордимся тем, что у нас есть такие целеустремленные и ответственные кадеты, как вы. Пусть День кадетов станет для вас источником новых сил и уверенности в себе. Каждый из вас способен внести значительный вклад в развитие службы и защиту интересов общества», - пожелали старшие товарищи.

С праздником, дорогие кадеты! Желаем вам здоровья, удачи и новых успехов в учебе и на службе! Вперед к новым свершениям!

ОНД Гатчинского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области