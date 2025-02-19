Молодые парламентарии Беларуси и России провели телемост

Телемост был посвящен перспективным направлениям сотрудничества и совместного развития молодежной политики (в рамках подготовки XII Форума регионов Беларуси и России «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства»).

Участие в мероприятии приняли заместитель председателя постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленобласти, ответственный секретарь МПЛО Павел Коржавых и члены Молодежного парламента Ленинградской области – председатель Алина Коняева и Матвей Лобановский. Также к мосту Дружбы подключились Нижегородская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Пензенская, Смоленская области и Краснодарский край.

С приветственным словом к участникам от Брестской области Республики Беларусь обратились председатель Брестского областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Брилевич; председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Луцкий и председатель Молодежного парламента при Брестском областном Совете депутатов Елизавета Басалай.

Павел Коржавых, приветствуя коллег из регионов России и Беларуси, рассказал о сотрудничестве Ленинградской области с Республикой Беларусь, и в частности о работе в рамках соглашений, которые заключены между Законодательным собранием Ленинградской области и законодательными органами власти трех областей Белоруссии: Минской, Брестской и Могилевской.

Алина Коняева в своем выступлении рассказала о молодежных структурах, действующих в Ленинградской области, о принципах формирования Молодежного парламента Ленобласти, а также предложила коллегам из Беларуси совместно проработать вопрос заключения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии молодежных структур Ленобласти и Беларуси. Говоря о ежегодном Евразийском молодежном инновационном конвенте, который также проводится Ленинградской областью, Алина Коняева предложила на следующем Конвенте предусмотреть возможность онлайн-участия и расширить тем самым географию участников. Председатель Молодежного парламента также напомнила участникам телемоста, что в этом году много внимания уделяется подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне и выразила готовность поделится с коллегами идеями мероприятий, проводимых молодежью Ленобласти в этом направлении.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области