В Гатчинском округе пройдут профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта
На территории Гатчинского муниципального округа Ленинградской области с 17 по 21 февраля 2025 года проходит профилактическое мероприятие по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта.
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Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющие грузовые перевозки, о соблюдении требований Правил дорожного движения Российской Федерации, водителям- иностранцам о соблюдении ими миграционного законодательства Российской Федерации, соблюдение требований к режиму труда и отдыха, соответствии конструкции и технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.
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