«Единая Россия» дала старт Всероссийскому спортивному марафону «Сила России»

«Традиционный партийный марафон «Сила России» охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с нашими чемпионами и известными спортсменами. Особенно ценно, что в Год Защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации — и в качестве участников, и в качестве тренеров. Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Марафон «Сила России» — это возможность для каждого почувствовать себя частью команды, в которой можно обрести поддержку и веру в себя, отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Жители регионов смогут принять участие в забегах, массовых катаниях на коньках, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным и другими видами спорта. Мы гордимся, что в этом году проект посвящён защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила она.

Первые мероприятия марафона состоялись на стадионе «Труд» в Балашихе Московской области. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова провела мастер-класс по лёгкой атлетике, а мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трёхкратный чемпион мира, депутат муниципального Совета депутатов Александр Евсюткин — разминку. Участники соревновались в эстафетах, пробовали себя в силовых дисциплинах, развернули 100-метровый триколор. Среди гостей были ветераны СВО, олимпийские чемпионы и мастера спорта.

Председатель Совета сторонников в Московской области Елена Андреева отметила, что занятия спортом с олимпийскими чемпионами и знаменитыми атлетами — отличная возможность для подрастающего поколения перенять их опыт, ведь спорт — это не только соревнования, но и здоровый образ жизни.

«Проект называется «Сила России», а наша сила заключается в людях – здоровых, увлеченных, объединенных. Спасибо всем, кто занимается физической культурой и спортом, что своим примером показываете своим друзьям, коллегам, одноклассникам, что здоровый образ жизни - это очень замечательно!», — прокомментировал региональный координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

Спортивные мероприятия также состоялись в Луганской Народной Республике, Волгоградской области и Татарстане. Жители регионов приняли участие в турнирах по волейболу, соревнованиях по плаванию, эстафетах на значки ГТО и других активностях.

Напомним, проект реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика».

Марафон продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов.