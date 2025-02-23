«Мой герой СВО 47»

Его участниками стали герои специальной военной операции и их близкие, представители общественных организаций, волонтеры, молодежь.

С приветственным словом и поздравлениями с Днем защитника Отечества выступили почетные гости: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного Законодательного собрания Сергей Бебенин, сенатор Сергей Перминов, депутаты Госдумы РФ Ольга Занко и Светлана Журова.

Глава региона анонсировал ещё одну региональную программу, которой сегодня дан старт: гарантированное трудоустройство в Ленобласти ВСЕХ участников СВО, которые возвращаются в регион с фронта.

Церемонию награждения призеров и победителей конкурса «Мой герой СВО» для детей и молодежи провели почетные гости. В номинации «Телесюжет» диплом за 2 место в возрастной категории до 14 лет вручили ученице 7-1 класса Гатчинской школы №4 Кристине Немирич - представительница школьного медиацентра «Реалисты №4», руководитель - Илона Урасова.