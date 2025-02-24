Проект «Волонтеры: миссия «Победа» приглашает к участию студенческую молодежь

К участию в проекте приглашаются студенты учреждений среднего профессионального образования. Участников ждет образовательная программа, где в качестве экспертов будут выступать специалисты крупнейших волонтерских организаций, лучшие специалисты в сфере пиара и связей с общественностью, профессоры. Модули программы пройдут 12 и 26 марта и 16 апреля т.г. на площадке Общественной палаты РФ в очно-заочном формате, где у команд будет возможность презентовать опыт патриотической работы своей организации.

Также в рамках проекта будет организован конкурс волонтерских команд «Волонтеры: миссия «Победа», который пройдет в июне-сентябре 2025 года и определит лучшую команду, сопровождающую патриотические мероприятия в год 80-летия Великой Победы.

ТОП-10 команд по итогам конкурса получат специальные призы от Организаторов!

Для того чтобы принять участие, необходимо просто зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6786642deb6146724cb11870/

Регистрация команд будет проходить до 28 февраля. Успевайте!

Подробнее - в Положении

https://etu.ru/assets/files/soc-vosp/konkursi/prilozhenie-4-polozhenie-volontery_missiya-pobeda.pdf