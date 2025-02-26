Фуражка полковника Солдатова

29 декабря Саше исполнялось 10 лет. Он опять заказал маме и бабушке новые автоматы, образцы которых выбрал на маркетплейсах. Что из того, что у него и так целый арсенал - вариантов оружия много, ведь даже автомат Калашникова постоянно модифицируется.

Соседка Галина Васильевна, зайдя в гости, услышала о предстоящем торжестве. Она знала, что мальчик увлечен военной темой. «Я подарю тебе фуражку настоящего полковника», – сказала она.

В свое время у нее квартировал полковник Валерий Михайлович Солдатов. Этот человек прошел Афганистан, рассказывал про Кандагар, был в Каире. Его хорошо знали многие афганцы. Довелось ему даже стоять в рядах военных, когда в стране случилось ГКЧП. Человеком был творческим, писал стихи.

Когда Солдатов вышел на военную пенсию, он переехал в Прибалтику к гражданской жене. Там построил дом, организовал свой бизнес. Кто мог подумать, что вскоре бывшие друзья начнут гонение на русских: в считаные часы Валерия Михайловича выслали из страны, как он рассказывал, «в тельняшке и спортивном костюме». Все потерял: и дом, и бизнес.

Судьба военных в годы перестройки — отдельная тема. «Сейчас наш президент поднял статус военнослужащих. Огромная благодарность ему за это от всех нас», – говорит Галина Васильевна.

Галина Васильевна Добролюбова из семьи военных, много лет проживала на территории военных гарнизонов. Она близко к сердцу приняла проблемы полковника. Вместе с ним начала хлопотать о назначении ему пенсии в России. Хлопоты увенчались успехом: военному пенсионеру даже выдали сертификат на приобретение квартиры. Потом Валерий Михайлович уже сам помогал военнослужащим, высланным из Прибалтики.

Вот так непросто сложилась жизнь у полковника Солдатова.

Г.В. Добролюбова живет постоянно в деревне в Гатчинском районе. Воинские заветы в этой семье священны. Сейчас ее сын находится на СВО, Валерий Михайлович тоже оказал на него хорошее влияние: когда общался с семьей, подарил парню форму ВДВ.

Полковник Солдатов уехал, а фуражка его случайно осталась у Добролюбовых. Ее и принесли Саша и Сеня в школу. Нужно было видеть, как гордо примеряли этот воинский атрибут ребята. И даже их учительница Надежда Владимировна сфотографировалась в ней.

Мы много говорим в последнее время о патриотическом воспитании. Хорошо, что в школах эта тема стала такой важной, а педагоги умело и творчески доносят ее до детей.

Андрей Соколов