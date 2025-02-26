Помощь должна идти от сердца

Участниками встречи стали представители местных отделений партии «Единая Россия» и регионального исполнительного комитета, руководители муниципальных образований Ленобласти, депутаты всех уровней, сотрудники фонда «Защитники Отечества» и органов соцзащиты.

Всех приветствовал заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа Илья Носков. Он отметил, что сегодня более полутора тысяч гатчинцев участвуют в специальной военной операции: «Мы активно работаем с семьями всех участников и готовы поделиться нашим опытом».

Секретарь Волосовского отделения партии, депутат Законодательного собрания Ленобласти, региональный координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» Марина Левченко подвела итоги акции «Тепло для героя».

- Наши ветераны проявили невероятный патриотизм и внесли огромный вклад в защиту Родины. Они выросли, воспитываясь на примерах своих отцов и дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и знают, насколько важна поддержка друг друга в трудные времена. Это активные люди, они не могут оставаться в стороне от текущих событий, поэтому мы продолжаем проводить акцию «Тепло для героя». Вязание носков, плетение сетей, шитье одеял стало для наших серебряных волонтеров каждодневной в две смены работой. Есть такие примеры, когда женщины связали по тысяче носков и вместе сплели тысячи сетей, со своих пенсий они собирают деньги, чтобы послать на фронт сладости и порадовать бойцов. Огромное спасибо нашим пенсионерам. Они вносят неоценимый вклад в поддержку участников специальной военной операции, – сказала Марина Николаевна.

Марина Левченко вручила благодарственные письма представителям местных отделений «Единой России» – за организацию акции «Тепло для героя».

Открывая панельную сессию, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Рытов отметил, что в текущем году подобные встречи планируется организовывать не только в рамках центральной партийной площадки, но и в районах, чтобы охватить как можно больше активистов.

- Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем присутствующим здесь, а также всем членам нашей партии за ту значимую работу, которую вы проделали с момента начала специальной военной операции. Ваша активная поддержка – это проявление истинного патриотизма и ответственности перед нашей Родиной. Важно помнить, что мы все – звенья одной цепи, объединенные общей целью поддержки нашей страны в это непростое время. Наша работа включает не только организацию гуманитар-ной помощи. Давайте использовать эту возможность, чтобы обсудить наши достижения, выявить проблемные моменты и наметить планы на будущее, – сказал Дмитрий Вячеславович. Он также отметил, что Ленинградская область – лидер среди регионов по оказанию мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.

Подробнее об этом рассказала первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Виктория Александрова. Она отметила, что внимание органов соцзащиты сосредоточено, прежде всего, на поддержке семей, которые потеряли своих близких. В дополнение к федеральным мерам в Ленинградской области предусмотрены выплаты в случае гибели бойца в размере 2 млн рублей, распределенные в равных долях на каждого члена семьи.

- Важно отметить, что у нас отсутствуют ограничения: эти выплаты могут получать бабушки и опекуны в случае отсутствия ближайших родственников. Охват семей оказался более широким, чем изначально предусматривалось на федеральном уровне. Кроме того, к федеральной выплате по потере кормильца, которая осуществляется через социальный фонд и Министерство обороны, добавляются ежемесячные выплаты на детей, – подчеркнула Виктория Александровна.

Также она заметила, что Ленинградское отделение фонда «Защитники Отечества» с первых дней своего существования активно взаимодействует с комитетом по соцзащите. Сегодня существует профильная категория, занимающаяся сопровождением семей погибших.

- Мы объединяем усилия и обеспечиваем поддержку таким образом, чтобы семьи точно понимали, где, когда и с кем им необходимо взаимодействовать, – добавила Виктория Александрова.

Руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Алла Левина рассказала о деятельности Комитета, который оказывает поддержку военнослужащим в мобилизационных пунктах и центрах контроля. Комитет занимается сбором гуманитарной помощи и предоставляет социальную, правовую и психологическую помощь в сотрудничестве с государственными органами.

Старший социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Ленинградской области Анна Федорова говорила о точках соприкосновения секретарей первичных отделений «Единой России» и фонда в работе с се-мьями участников СВО.

Директор Центра социальной защиты населения Ленинградской области Дарья Аюкова более подробно рассказала о процессе, который начинается с момента заключения контракта бойцами:

- При желании заключить контракт мы составляем анкету совместно с военнослужащим, где он указывает контакты своей семьи. Это позволяет нам наладить с ними дальнейшее взаимодействие. В Ленинградской области у нас создаются паспорта на семью, выясняются первичные потребности, хотя, конечно, ситуация меняется, и статус семьи тоже может измениться. Для этого у нас выстроена системная работа по взаимодействию с различными органами, государственными структурами.

После всех выступлений состоялась дискуссия, в ходе которой слушатели, секретари первичных отделений партии, депутаты обсуждали самые острые вопросы. По завершении дискуссии депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк поблагодарил всех за работу и привел примеры обращений к нему как к депутату со стороны семей военнослужащих.

- Значимость этой работы невозможно переоценить. Задачи, поставленные президентом, обращают наше внимание на участников специальной военной операции и их семьи. Это должно быть нашей постоянной заботой. Мы обязаны совершенствовать свою работу и держать это под контролем. Важно отметить, что для поддержки участников СВО и их семей уже принято 134 федеральных закона. Хотя конкретные ситуации сложно обобщить, я часто сталкиваюсь с этими вопросами в своей работе. Поэтому обращаюсь к коллегам, работающим в регионах: давайте будем внимательны и готовы оказать необходимую помощь, – сказал Сергей Васильевич.

Также с благодарственным словом выступила депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко:

- Каждый из нас старается помочь, отдавая не только материальные вещи, но и частичку своей души нашим ребятам. При всем внимании, которое мы уделяем этому, важно помнить, что наша поддержка не должна быть навязчивой или популистской – это должно идти от сердца!

Андрей Соколов