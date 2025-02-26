В Ленобласти предлагают разрешить выделять участки льготникам под расселенными аварийными домами в крупных городах

С такой инициативой вышли депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников, Саяд Алиев, Никита Коваль, Николай Пустотин и Александр Перминов. Сегодня согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», такая возможность предусматривается для населенных пунктах с населением до 30 тысяч человек.

«На территории Ленинградской области многие многоквартирные дома, относящиеся к аварийному жилищному фонду и подлежащие расселению, расположены в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, которые находятся в границах населенных пунктов с численностью населения, превышающей 30 тысяч человек. При этом использование земельных участков под такими аварийными многоквартирными домами в целях размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления не представляется возможным в силу их небольших размеров и нахождения в зонах, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Обустройство на таких территориях мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов зачастую не имеет первостепенного значения», – говорится в обращении.

Ленинградские парламентарии предлагают рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 13 части 1 статьи 14 Федерального закона Nº 185-Ф3 в части использования земельных участков под аварийными многоквартирными домами, переселение граждан из которых осуществляется с привлечением финансовой поддержки Фонда, в том числе, на цели ИЖС в населенных пунктах с численностью населения более 30 тысяч человек, при условии нахождения таких земельных участков в зонах застройки жилыми индивидуальными жилыми домами.

– В нашу комиссию обратился Всеволожский район с просьбой выступить с инициативой по изменению федерального законодательства, чтобы снять ограничение по предоставлению земельных участков под расселенными многоквартирными домами в тех зонах, которые предназначены для ИЖС, независимо от численности жителей в поселении. Эта проблема по сути актуальна не только для густонаселенного Всеволожска, но и для других крупных городов. Мы подготовили обращение к федеральным законодателям, в котором изложили свои аргументы. Считаем, что нужно дать возможность регионам после расселения аварийных домов отдавать эту землю льготным категориям – многодетным, участникам СВО, ветеранам боевых действий в том числе в городах свыше 30 тысяч человек, – прокомментировал председатель постоянной комиссии по ЖКХ и ТЭК Михаил Коломыцев.

Обращение поддержано депутатами единогласно.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области