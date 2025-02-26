Ветераны и блокадники смогут получить выплату на текущий ремонт квартир

Законопроект был разработан во исполнение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также перечня поручений Губернатора Ленинградской области, которые предусматривают проведение мероприятий по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

К уже предоставляемым в Ленобласти в соответствии с законом о капремонте единовременным денежным выплатам предлагается добавить ещё одну меру социальной поддержки – текущий ремонт квартир для ветеранов. Субсидия составит от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от того, проживает ветеран один или с семьей в квартире, находящейся в его собственности полностью или частично.

В 2024 году было проведено обследование бытовых условий жизни указанной категории граждан, в результате которого выявлены 278 ветеранов, проживающих в квартирах на территории Ленинградской области, принадлежащих им на праве собственности. Все жилые помещения нуждаются в проведении текущего ремонта. Исходя из максимальной суммы, на эти цели потребуется около 55 млн рублей, которые после введения новой меры поддержки можно предусмотреть в поправках бюджета. Конкретный перечень работ не прописан, поскольку пожелания у всех разные: будут учитываться индивидуальные потребности ветерана, составляться дефектная ведомость, на основании которой и принимается решение о сумме выплаты – главное, чтобы сумма ремонта не превышала 200 тысяч рублей. Работы, как и в случае с капремонтом, будут проводиться под контролем муниципальных образований.

Во втором чтении поступило семь поправок уточняющего характера (авторы – Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, «Единая Россия»). По предложению профильной комиссии по ЖКХ и ТЭК законопроект принят во втором и третьем чтениях.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области