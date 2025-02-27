Турнир по мини-футболу – в честь Дня защитника Отечества!
В Гатчине 23 февраля в универсальном спортивном зале «Маяк» прошел турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.
Ежегодные соревнования в рамках проекта «Свободный город - жизнь без наркотиков» проводятся с 2012 года. Каждый участник выступает за здоровый образ жизни, за здоровье нации, независимо от вероисповедания и национальности.
Участников турнира приветствовали почетный гражданин города Гатчины, член исполкома Олимпийского совета Ленинградской области Юрий Назаров, главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа Александр Архаров и партнеры турнира.
В этот раз участие приняли 15 команд из Санкт-Петербурга, Гатчинского округа, Волосовского, Приозерского и Ломоносовского районов.
Победителями турнира стали футболисты Гатчинского округа – команда «Бейсмент». Второе место завоевала команда «Поколение Чудес» (Гатчинский округ), третье место – у команды «Кипенгаген» (Ломоносовский район).
Лучшим игроком турнира признан Александр Репецкий («Поколение Чудес»).
Лучший вратарь турнира - Яромир Николаев («Гараж»).
Лучший нападающий турнира - Армен Григорян («Бейсмент»).
Приз «Самый полезный игрок турнира» завоевал Влад Плескач («Кипенгаген»).
Лучший защитник турнира - Николай Абросимов («Сытно»).
Приз «Самый молодой участник финала» достался Павлу Архипову («Бейсмент»).
- Блестящий турнир, который верен традициям: учит бороться, достигать новых вершин в честном соперничестве, - поделился один из зрителей турнира.
Фото организаторов турнира