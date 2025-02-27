Турнир по мини-футболу – в честь Дня защитника Отечества!

Ежегодные соревнования в рамках проекта «Свободный город - жизнь без наркотиков» проводятся с 2012 года. Каждый участник выступает за здоровый образ жизни, за здоровье нации, независимо от вероисповедания и национальности.

Участников турнира приветствовали почетный гражданин города Гатчины, член исполкома Олимпийского совета Ленинградской области Юрий Назаров, главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа Александр Архаров и партнеры турнира.

В этот раз участие приняли 15 команд из Санкт-Петербурга, Гатчинского округа, Волосовского, Приозерского и Ломоносовского районов.

Победителями турнира стали футболисты Гатчинского округа – команда «Бейсмент». Второе место завоевала команда «Поколение Чудес» (Гатчинский округ), третье место – у команды «Кипенгаген» (Ломоносовский район).

Лучшим игроком турнира признан Александр Репецкий («Поколение Чудес»).

Лучший вратарь турнира - Яромир Николаев («Гараж»).

Лучший нападающий турнира - Армен Григорян («Бейсмент»).

Приз «Самый полезный игрок турнира» завоевал Влад Плескач («Кипенгаген»).

Лучший защитник турнира - Николай Абросимов («Сытно»).

Приз «Самый молодой участник финала» достался Павлу Архипову («Бейсмент»).

- Блестящий турнир, который верен традициям: учит бороться, достигать новых вершин в честном соперничестве, - поделился один из зрителей турнира.

Фото организаторов турнира