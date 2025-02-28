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Новое отделение реабилитации для детей в Сертолово

ЛФК, массаж и физиотерапия — в Сертоловской больнице открылось реабилитационное отделение для детей и подростков.

Рубрики:  Здравоохранение

«Ленобласть стремится обеспечить детям самый высокий уровень медицинских услуг. Новое отделение реабилитации оснащено современным оборудованием: аппаратами для лазерной, ультразвуковой,  электро-, свето- и магнитотерапии, роботизированными тренажёрами, специальными ванными для бальнеологического лечения. Современные методики помогут ускорить процесс реабилитации, снижая риск осложнений у маленьких пациентов», — отметил председатель областного комздрава Александр Жарков. 

Проходить курсы реабилитации в новом отделении смогут одновременно до 20 ребят из любого района Ленобласти в месяц, по направлениям: неврология, кардиология, ортопедия, заболевания дыхательной системы и восстановление после травм.