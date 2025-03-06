Подросшие детки – дорогостоящие бедки

Свободный доступ к маминому смартфону привел к тому, что дети – из лучших побуждений, ради сохранения материального благополучия семьи – отправили мошенникам крупные суммы денег.

1 марта в гатчинскую полицию обратилась жительница Гатчины, которая лишилась 180 тысяч рублей из-за наивности своей дочери. 15-летняя девочка взяла телефон матери и в ходе общения с неустановленными лицами продиктовала им коды из поступивших сообщений, после чего под предлогом прекращения противоправных действий и перевода денег на безопасный счет через мобильное приложение сбербанка перевела преступникам 180 тысяч рублей на продиктованный по телефону номер счета.

28 февраля в дежурную часть Сиверского отдела полиции поступило заявление от местной жительницы – мошенники облапошили ее 14-летнего сына, который отправил преступникам почти полмиллиона рублей с помощью маминого телефона. Причем большую часть денег ребенок взял в кредит.

Неизвестные злоумышленники под предлогом сохранения личных сбережений семьи убедили подростка в необходимости перевода кредитных денежных средств в размере 450 тысяч рублей и 25 тысяч собственных денег на различные счета. В результате в ночь на 28 февраля, с трех до четырех часов, с материнской карты сбербанка через приложение мальчик перевел 475 тысяч рублей на продиктованные номера чужих карт «Альфа Банка»: 390 тысяч – Сергею Сергеевичу Р. и 85 тысяч – Ренату Фаатовичу И.

Полиция возбудила уголовные дела по статье 159 УК РФ – мошенничество.