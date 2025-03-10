Будьте бдительны! Фонд «Защитники Отечества» предупреждает о мошенниках

Жителям Ленобласти поступают звонки от людей, которые представляются сотрудниками фонда. Они выведывают информацию личного характера, либо предлагают оказать помощь по всем вопросам за определённую плату.

Помните: вся помощь фонда оказывается исключительно на безвозмездной основе (бесплатно!). Звонить благополучателю фонда может только его личный социальный координатор с того номера, который он передал при первой личной встрече. Если у вас возникают сомнения в том, кто вам позвонил, бросайте трубку и звоните на горячую региональную линию филиала фонда: +7(800)302-03-10. Сотрудники филиала быстро выяснят, действительно ли с вами связывался координатор.

2. Неизвестные лица от имени благотворительного фонда «заЩИТа» предлагают членам семей погибших оформить выплату в 20 000 рублей, для чего якобы необходимо обратиться в военкомат по месту проживания.

Будьте внимательны: никакой выплаты в 20 000 рублей через военкомат не существует. Данные действия призваны спровоцировать конфликтные ситуации в обществе и раздуть новость об отсутствии реальной помощи со стороны государства. Весь перечень выплат и льгот, которые положены участникам СВО и членам их семей, можно найти на специальном разделе в «Госуслугах»: www.gosuslugi.ru/fzo

3. В сети распространяется реклама по набору на военную службу, на баннерах которой расположен логотип фонда «Защитники Отечества».

Фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку уволенным со службы участникам СВО и членам семей погибших бойцов в реинтеграции в гражданскую жизнь: от медицинской помощи до трудоустройства, и никак не участвует в процессе рекрутинга на военную службу. Данные материалы созданы без ведома фонда и говорят как минимум о ненадежности тех, кто эту рекламу запустил.

Если вы столкнулись с подобными ситуациями, пожалуйста, сообщите об этом по телефону филиала: +7(800)302-03-10 или уточните информацию у своего социального координатора.

Адреса и контакты пунктов приёма: clck.ru/3Bfhwr.

— Сайт фонда: fzo.gov.ru/

— Электронная почта: rf47@fzo.gov.ru

— ВКонтакте: vk.com/gosfondsvo47

— Telegram: t.me/gosfondsvo47

— Одноклассники: ok.ru/gosfondsvo47

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.