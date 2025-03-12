Бомж сознался в двойном убийстве

4 марта в Коммунарский отдел полиции поступило телефонное сообщение от диспетчера ЖКХ о том, что в Коммунаре из квартиры дома № 2-а на Пионерской улице идет сильный трупный запах. В ходе проверки информация подтвердилась: в квартире по данному адресу было обнаружено два трупа – 47-летнего хозяина и неизвестного мужчины. Дверь в квартиру была заперта на ключ, в комнате на полу находилось тело хозяина с гнилостными изменениями, а на диване – тело гостя в таком же состоянии. Оба трупа – без видимых телесных повреждений. Однако вскрытие показало травмы у хозяина квартиры, а, согласно справке судебно-медицинского исследования трупа неустановленного мужчины, у него имелись множественные переломы ребер с обеих сторон, перелом тела грудины, тупая травма шеи с переломом правого большого рога щитовидного хряща, тупая травма туловища.

Следственным отделом по г. Гатчине Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ: убийство двух лиц.

6 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 33-летнего уроженца Коммунара Андрея Д., лицо без определенного места жительства, судимого. Бомж дал признательные показания и был помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие