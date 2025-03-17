Конкурс «Очарование Вырицы»
В субботу, 15 марта, в стенах Вырицкого культурного центра состоялся конкурс «Очарование Вырицы» для девушек 14–17 лет.
Для данной возрастной категории конкурс проводился уже в третий раз. Его организаторами выступили Вырицкий Совет женщин совместно с Вырицким территориальным управлением и Вырицким культурным центром.
В этом году отважились принять участие в конкурсе шесть девушек.
Каждая представила три конкурсных номера: видео визитную карточку, творческий номер, посвященный Великой Отечественной войне, а также презентацию головного убора народа России, изготовленного своими руками.
Девушки победили волнение и страх, открыли новые грани своего таланта, подарили зрителям очаровательные образы и настоящий праздник творчества и красоты.
Каждая участница победила в своей номинации:
- Мисс «Очарование Вырицы» - Мелания Стахиряк,
- Вице-мисс «Очарование Вырицы» «Мисс Зрительских симпатий» - Алевтина Завьялова,
- «Мисс Грациозность» – Елизавета Свиридова,
- «Мисс Талант» – Екатерина Кузьмина,
- «Мисс Обаяние» – Елизавета Нелюбина,
- «Мисс Артистичность» – Софья Дубницкая.
Благодарим участниц за прекрасную подготовку, взаимовыручку и поддержку друг друга. Желаем мечтать и творить, достигать новых и новых вершин, излучать свой внутренний свет, искренность и доброту.
Ирина Герасимчук
Фото Николая Гатко