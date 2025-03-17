Конкурс «Очарование Вырицы»

Для данной возрастной категории конкурс проводился уже в третий раз. Его организаторами выступили Вырицкий Совет женщин совместно с Вырицким территориальным управлением и Вырицким культурным центром.

В этом году отважились принять участие в конкурсе шесть девушек.

Каждая представила три конкурсных номера: видео визитную карточку, творческий номер, посвященный Великой Отечественной войне, а также презентацию головного убора народа России, изготовленного своими руками.

Девушки победили волнение и страх, открыли новые грани своего таланта, подарили зрителям очаровательные образы и настоящий праздник творчества и красоты.

Каждая участница победила в своей номинации:

- Мисс «Очарование Вырицы» - Мелания Стахиряк,

- Вице-мисс «Очарование Вырицы» «Мисс Зрительских симпатий» - Алевтина Завьялова,

- «Мисс Грациозность» – Елизавета Свиридова,

- «Мисс Талант» – Екатерина Кузьмина,

- «Мисс Обаяние» – Елизавета Нелюбина,

- «Мисс Артистичность» – Софья Дубницкая.

Благодарим участниц за прекрасную подготовку, взаимовыручку и поддержку друг друга. Желаем мечтать и творить, достигать новых и новых вершин, излучать свой внутренний свет, искренность и доброту.

Ирина Герасимчук

Фото Николая Гатко