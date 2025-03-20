20 марта – День без мяса: эксперты ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали об альтернативных мясу пищевых продуктах

Праздник также символизирует обновление, рост и выбор в пользу более сбалансированного рациона и здорового образа жизни. Кроме того, весенний период совпадает с постом, когда некоторые люди отказываются от приема пищи животного происхождения по религиозным соображениям. Впрочем, некоторые люди по своим убеждениям отказываются от мяса и в повседневной жизни ­ –вегетарианство и веганство очень распространенное явление.

Специалисты Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» рассказали о празднике и об имеющихся сегодня альтернативах мясным продуктам.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

День без мяса был впервые отмечен в 1985 году в США. Инициатива возникла как часть более широкой кампании по продвижению вегетарианства и осознанию того, как производство и потребление мяса влияют на здоровье людей и экосистему. С тех пор этот день стал популярным в разных странах, его отмечают как вегетарианцы, так и те, кто просто хочет попробовать прожить день без мясной продукции.

В этот день люди по всему миру выбирают вегетарианские или веганские блюда, участвуют в мероприятиях, семинарах и обсуждениях на темы здоровья, экологии и прав животных. Многие рестораны и кафе предлагают специальные меню без мяса, также проводятся акции, направленные на популяризацию растительной пищи. В каких странах отмечается

День без мяса празднуется в разных странах:

США: здесь он стал известен благодаря активистам вегетарианства и экологии.

Канада: в стране также активно поддерживают эту инициативу, проводя различные мероприятия.

Великобритания: здесь День без мяса часто совпадает с другими вегетарианскими инициативами.

В Австралии также проходят мероприятия, посвященные этому дню.

В некоторых европейских странах, например, Нидерландах также отмечают этот день, поддерживая идеи здорового питания и защиты животных.

АЛЬТЕРНАТИВЫ МЯСУ ЕСТЬ

Существует множество вкусных и питательных альтернатив мясу, которые могут быть использованы в рационе. Вот некоторые из популярных заменителей.

Бобовые: чечевица, фасоль, горох и нут являются отличными источниками белка и клетчатки. Они могут использоваться в супах, салатах, карри и даже в бургерах.

Тофу и темпе: эти соевые продукты богаты белком и могут быть приготовлены различными способами — жареными, запеченными или маринованными.

Сейтан: продукт, изготовленный из пшеничного белка, который имеет текстуру, похожую на мясо. Его можно использовать в различных блюдах, таких как стейки или рагу.

Грибы: шампиньоны, портобелло и другие виды грибов имеют мясистую текстуру и могут добавляться во многие блюда.

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника и тыквы могут использоваться в салатах или для приготовления веганских соусов и паст.

Растительные белки: продукты на основе горохового или рисового белка, такие как веганские колбасы и бургеры, становятся все более популярными.

Киноа и амарант: являются хорошими источниками белка и могут использоваться как гарнир или основа для салатов.

Цветная капуста и брокколи: эти овощи можно запекать, жарить или использовать в качестве основы для веганских «мясных» блюд, например, в виде котлет.

Все вышеописанные заменители не только помогают разнообразить рацион, но и способствуют поддержанию здоровья, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МЯСА НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛАБОРАТОРИЯХ ФГБУ «ЦОК АПК»

За 2024 год испытательной лабораторией Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» были исследованы 731 партия зернобобовых культур и 28 партий киноа. Основные объёмы бобовых составили чечевица и горох.

За год исследовано более 209 тыс. т зернобобовых, что в 5 раз больше, чем годом ранее.

В испытательной лаборатории проводятся как исследования зернобобовых культур на соответствие ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», так и готовых круп на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, в крупах и зерне бобовых культур контролируется наличие карантинных объектов.

Фото freepik.com