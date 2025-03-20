Безопасность прежде всего!

Вот-вот и начнется мотосезон. Владельцы мотоциклов уже готовят своих коней к первым поездкам, а кто-то уже и открыл сезон.

А ведь начало сезона всегда самое опасное время для выезда: навыки за зиму подзабыты, на дорогах песок, соль и пыль после зимы, автовладельцы забыли, что мотоциклисты существуют и так и норовят тебя раздавить...

Поэтому каждый год байкерский клуб Гатчины The Hooligans MC начинает с занятий по безопасности. Кто еще позаботится о нашей безопасности, как не мы сами?

19 апреля в субботу, в клабхаусе THMC Gatchina на Соборной улице пройдет первое занятие: "Оказание первой помощи при МотоДТП", которое проведет инструктор первой помощи национального совета по реанимации, фельдшер скорой медицинской помощи А.И. Петряев.

Количество мест ограничено, поэтому просьба записываться заранее по телефонам: +79119137542, +79817519021

Занятие подразумевает как теоретическую, так и практическую части. Приглашаются мотоциклисты Гатчины и ближайших районов. Занятие бесплатное!

Антон Юлов