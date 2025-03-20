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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.03.25 с 09:00 до 16:00

Сусанинское ТУ:

д. Ковшово.        

 

21.03.2025 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша частично.

 

21.03.2025 с 09:30 до 13:00

Большеколпанское ТУ:

д. Большие Колпаны частично.

 

21.03.2025 с 09:00 до 16:00

Рождественское ТУ:

д. Замостье.