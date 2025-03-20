Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 марта
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 марта 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.03.25 с 09:00 до 16:00
Сусанинское ТУ:
д. Ковшово.
21.03.2025 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша частично.
21.03.2025 с 09:30 до 13:00
Большеколпанское ТУ:
д. Большие Колпаны частично.
21.03.2025 с 09:00 до 16:00
Рождественское ТУ:
д. Замостье.
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