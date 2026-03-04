О материнстве, дровах и ливнёвке

Куда текут ливневые воды?

Депутат Сергей Моренков поднял вопрос функционирования ливневой канализации в муниципалитетах. Снеготаяние – не за горами, и улицы наших городов опять «поплывут». Задача по водоотведению поверхностных вод, не попадающих в централизованную сеть, возложена на муниципалитеты в рамках благоустройства. Однако местных бюджетов на развитие данной инфраструктуры не хватает, за содержание ливневой канализации в основном платят юридические лица, для населения эти системы не тарифицируются. Сергей Моренков предложил либо передать полномочия по содержанию ливневой канализации на региональный уровень, либо помочь муниципалитетам финансами.

Губернатор предложил системное решение: в новых районах – обязать застройщиков создавать ливневые системы, в старых – четко устанавливать организации, отвечающие за содержание ливневок. Там, где ливневых канализаций нет, помогать муниципалитетам их создавать.

После обсуждения было принято решение рассмотреть механизм финансовой помощи муниципалитетам в виде субсидий на создание, ремонт и модернизацию ливневой канализации. Передача полномочий на уровень региона не планируется.

Мать и дитя – в приоритете

Вице-спикер Заксобрания Татьяна Тюрина обратила внимание на состояние системы охраны материнства и детства в Ленинградской области.

В региональную систему оказания медицинской помощи матерям и детям входит 39 больничных учреждений, 22 женские консультации, 98 кабинетов акушеров-гинекологов и 24 детских поликлиники. Укомплектованность кадрами – более 91 %. В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» в 2025 году открыты три новых женских консультации: в Ломоносовском районе – в Новоселье и Горбунках – и в Волховском – в Сясьстрое. Младенческая смертность в Ленобласти в 2025 году достигла самого низкого показателя в СЗФО и одного из наиболее низких в России.

С февраля 2026 года в Гатчинском округе стартует пилотный проект «Дистанционное наблюдение за беременными», предусматривающий мониторинг состояния здоровья будущих мам с использованием цифровых тонометров, глюкометров и кардиотокографов. По назначению врача беременные смогут получить аппараты для передачи показаний дистанционно, чтобы не посещать лишний раз медучреждение.

Татьяна Тюрина напомнила о вопросах, поставленных депутатской группой по здравоохранению: о строительстве нового здания для детской областной больницы и взаимодействии с федеральным ЛОР НИИ, чтобы дети с нарушениями слуха могли получать помощь высококвалифицированных лор-специалистов.

Депутат Александр Петров поднял проблему нехватки медиков, на что председатель областного комздрава Александр Жарков ответил, что в большинстве медицинских организаций количество ставок соответствует количеству действующих специалистов. Однако есть к чему стремиться: кадровый некомплект в Ленобласти отчасти связан с уровнем заработной платы, существенно отличающейся от жалованья в Петербурге.

Как наломать дров?

Полномочия заключения договоров купли-продажи лесных насаждений переданы лесничествам – филиалам ЛОГКУ «Ленобллес». Депутат Олег Петров выразил обеспокоенность вопросом доставки дров: «В прошлом году из-за запрета со стороны федерального ведомства и риска штрафов арендаторы лесных фондов отказались привозить дрова к домам жителей. Из-за этого сегодня нам приходится иметь дело с жалобами, поступающими от пенсионеров и ветеранов, у которых просто нет сил и возможностей самостоятельно привозить домой дрова или нанимать для этого людей».

Депутат предложил создать площадки в каждом муниципалитете, куда арендаторы лесных наделов смогут свозить дрова, а оттуда их будет забирать и развозить по домам специальная организация. Схема требует доработки и финансовых расчетов, но необходимость изменения методики обеспечения населения дровами назрела. Предложение взято в работу областным комитетом по природным ресурсам.