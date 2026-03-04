Ленобласть делится опытом развития массового спорта

«Охта-парк во Всеволожском районе сегодня принимает не только отдыхающих, но и комиссию Государственного совета России по физической культуре и спорту. Площадка не оставила равнодушными представителей министерства, спортивных учреждений, федераций и регионов.

Тема — важная для Ленобласти: развитие массового спорта, возможности цифровизации для повышения уровня соревнований, яркие спортивные старты для создания интереса к спорту у детей и родителей. Так, в Ленобласти приступаем к возрождению знаменитых Кавголовских игр.

В Ленобласти уже показали себя успешными модели лиги школьного спорта и лиги корпоративного спорта: они позволяют вовлечь людей в физическую активность «в своей среде», там, где они проводят большую часть жизни, одновременно сплачивая коллективы. Одновременно, это возможность получить мультиэффект не только от государственных вложений в спорт, но и привлечь в отрасль дополнительное финансирование. На популярность массового спорта работают и партийные проекты «Единой России»: «Детский спорт» и «Здоровое будущее»», — отметил Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко выступил на заседании комиссии Госсовета РФ по спорту с темой «О развитии системы физкультурных мероприятий и соревнований». Губернатор рассказал, как регион делает спорт доступным для всех — от школьников до ветеранов СВО.

Отдельный фокус — на адаптивном спорте и поддержке участников СВО. В регионе создают мультиспортивный центр, где ветераны смогут заниматься на современных объектах: от ледовых арен до бассейнов.

«В Ленинградской области мы уделяем приоритетное внимание развитию адаптивного спорта и социальной интеграции участников специальной военной операции. Для этого в регионе создается многофункциональный спортивный центр на базе кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО и их семей. Сегодня в кластер входят не только объекты реабилитации, обучения, переобучения, социализации, но и спортивные объекты: стадиона, ледовой арены и открытого бассейна. Мы видим, что спорт играет ключевую роль в реабилитации ветеранов — участников СВО», — отметил глава региона.