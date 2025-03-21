Проект Президентской библиотеки «Россия в лицах»: к 200-летию Александра Можайского

Одному из самых известных отечественных авиаконструкторов посвящён новый раздел электронной коллекции Президентской библиотеки «Россия в лицах», которая содержит материалы о выдающихся отечественных государственных, политических, военных, общественных и церковных деятелях, учёных, а также деятелях культуры и искусства.

Александр Можайский родился 21 марта 1825 года в городе Роченсальме Выборгской губернии Финляндского княжества в семье потомственных моряков. Образование он получил в Петербурге, в одном из лучших военных учебных заведений России – Морском кадетском корпусе, после окончания которого начались морская служба и военная карьера Можайского. Он служил на Балтийском флоте, принимал участие в походе к берегам Японии через Атлантический и Тихий океаны, а также в Хивинской экспедиции, организуя её передвижение по воде на специально выстроенных для этой цели судах.

Но моряку не давала покоя идея создания летательного аппарата. Ещё в 1855 году Можайский, наблюдая за полётами птиц и воздушных змеев, начал задумываться о создании летательного аппарата тяжелее воздуха. У него зрели первые идеи – необходимость разбега для взлёта, остроконечная форма неподвижного наклонённого крыла, специальные моторы. Неоднократно на «простейшем летуне» (гигантском воздушном змее или управляемом буксируемом планере) Можайский поднимался в воздух.

После целого ряда исследований и экспериментов Можайский приступил к проектированию небесной машины. Александр Фёдорович отказался от идеи создания летательного аппарата с машущими крыльями и разработал конструкцию самолёта с неподвижным относительно корпуса крылом.

В 1876–1877 годах Можайский с успехом демонстрировал полёты модели своего самолёта, приводимой в действие часовой пружиной и уже к весне 1878 года считал, что готов к созданию полноразмерного управляемого самолёта. Ни отсутствие средств для осуществления проекта, ни безразличие чиновников, ни скепсис авторитетных учёных не могли остановить изобретателя.

В ноябре в Департаменте торговли и мануфактур Можайский получил первую в России привилегию (патент) на «воздухоплавательный снаряд», содержавший все основные элементы современного самолёта. Ознакомиться с редким документом можно на портале Президентской библиотеки. В том же году на Военном поле в Красном Селе под Петербургом была начата постройка летательного аппарата с двумя паровыми двигателями мощностью 20 и 10 лошадиных сил – первого отечественного самолёта, предназначенного для полёта человека

Летом 1883 года изобретатель завершил его сборку. Самолет имел существенные конструктивные отличия от заявленного в патенте: каркас был выполнен из дерева; боковые винты приводились в действие с помощью более мощной паровой машины, все три винта были одинакового диаметра и т. д.

Во время одного из испытаний самолёт сумел оторваться от земли, но после взлёта накренился и повредил крыло.

До самой смерти Можайский, не получая никакой поддержки от Военного министерства, пытался отремонтировать и доработать своё изобретение. Но не успел. Александр Фёдорович Можайский скончался 21 марта 1890 года. Его могила находится на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Можайский, воплотивший конструкцию пилотируемого человеком летательного аппарата, все основные элементы которого присущи современным самолётам, обогнал свое время. Исторические документы показывают первенство российского инженера в создании первого в мире самолёта; подобный аппарат братьям Райт удалось создать только два десятилетия спустя. В ряду имён, составляющих гордость России, имя А. Ф. Можайского занимает достойное место.

В электронной коллекции «Россия в лицах» в разделе «Можайский Александр Фёдорович (1825–1890) помимо «Привилегии, выданной из Департамента торговли и мануфактур в 1881 г. капитану 1-го ранга Александру Можайскому, на воздухолетательный снаряд» представлены материалы, рассказывающие о нём как о русском морском офицере и авиаконструкторе, а также об истории воздухоплавания и авиации в целом. Сведения об А. Ф. Можайском представлены также в разделе «День в истории» на портале Президентской библиотеки.