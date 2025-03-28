Ленобласть приумножает леса

Итоги нацпроекта «Экология» и планы нацпроекта «Экологическое благополучие» рассмотрели сегодня на заседании правительства Ленинградской области.

«Для нас сохранение экологии региона при активном развитии экономики — одна из главных задач. У нас сейчас 49% лесных территорий — защитные леса, при этом мы планируем увеличить до 15% площадь особо охраняемых территорий. Только в этом году создадим 4 новые ООПТ. Это будет один из самых крупных объемов особо охраняемых территорий в России, соответствующий мировым показателям», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сегодня в Ленинградской области 51 региональная особо охраняемая природная территория, общая площадь региональных ООПТ составляет 7% от всей территории области.

В 2024 году Ленинградская область выполнила на 104% план по искусственному лесовосстановлению, отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных насаждений в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» составило 102,6%.

Задачи по сохранению лесов регион продолжит в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

В планах на 2025 год: 4,5 тыс. га — искусственное лесовосстановление, 8,5 тыс. га — естественное лесовосстановление, 1 тыс. га — лесоразведение.