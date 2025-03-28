Проект «Великая Россия» о личном токаре Петра Первого

Точное происхождение Андрея Константиновича неизвестно – предполагается, что он был из посадских людей. С 16 лет Нартов работал токарем в Московской школе математических и навигационных наук.

В 1712 году Пётр I вызвал его в Петербург и определил в собственную дворцовую «токарню» как высококвалифицированного токаря. В это время Нартов разработал и построил ряд механизированных станков для копирования барельефов и произведений прикладного искусства. Около 1718 года царь отправил Нартова в путешествие в Пруссию, Голландию, Францию и Англию для совершенствования в токарном искусстве и «приобретения знаний в механике и математике».

Познакомившись с успехами Нартова, президент Парижской Академии наук аббат Биньон писал Петру Алексеевичу: «Постоянная его прилежность в учении математическом, великие успехи, которые он учинил в механике, наипаче же во оной части, которая касается до токарного станка, и иные его добрые качества дали нам знать, что во всех вещах ваше величество не ошибается в избрании подданных, которых вы изволите употряблять в свою службу». Эта цитата приводится в «Рассказах Нартова о Петре Великом», опубликованных в Сборнике Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук (1873), размещённом на портале Президентской библиотеки.

После того как Нартов вернулся из-за границы, Пётр поручил ему заведовать своей токарней, которую тот вскоре расширил и пополнил новыми машинами, вывезенными и выписанными им из-за границы. Мастерская была рядом с царскими покоями, царь часто использовал ее как собственный кабинет, так что отношения изобретателя с государем были близкими. Как вспоминал Нартов, однажды Пётр, приметив его, задремавшего ночью за чертежами рядом с горящей свечой, сказал: «Прилежность, твоя, Андрей, похвальна; только не сожги дворца!» А когда Нартов попросил Петра I стать крестным отцом для своего новорожденного сына, царь согласился и с усмешкой обратился к государыне: «Смотри, Катенька, как мой токарь и дома точит хорошо».

В 1717 году Нартов создал первый в мире токарно-винторезный станок с механизированным суппортом и набором сменных зубчатых колес. Впоследствии это изобретение было забыто, и токарно-винторезный станок с механическим суппортом и гитарой сменных зубчатых колес был заново изобретен около 1800 года британцем Генри Модсли.

Андрей Константинович не только совершенствовал станки и токарное дело, в том же году 1717 году он начинает заниматься подготовкой механиков и токарей, не оставляя инженерного дела. В частности, Пётр I поручил Нартову «придумать механические способы, как бы легче и прямее колоть камень» для Кронштадтского канала, а в 1722 году Нартов построил станок для сверления фонтанных труб, прокладываемых в Петергофе.

При разработке плана Академии наук в Санкт-Петербурге в 1724 году государь, как рассказывал Нартов, сказал ему: «Надлежит при том быть департаменту художеств, а паче механическом; привезённое из Парижа от аббата Биньона и писанное тобою о сём прибавить. Желание мое – насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще». В том же году Нартов представил Петру I проект учреждения Академии художеств, но реализован он был лишь спустя десятилетия – Академия художеств была создана в 1757 году по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого.

Со смертью Петра I положение Нартова ухудшилось. Он был вынужден отправиться в Москву, где налаживал работу монетных дворов. В это время он создал целый ряд оригинальных механизмов для прессов и работал над книгой о приспособлениях для работы монетных дворов.

С возвращением в Петербург в биографии Андрея Нартова начинается новая страница. В этот период он создаёт станок для сверления каналов орудийных стволов и обточки цапф, который способствовал поистине коренным преобразованиям в изготовлении орудий. Сенат обратил внимание на талантливого изобретателя – ему был присвоен чин коллежского советника и вдвое увеличено жалованье. В 1742 году Нартов стал советником, а в 1754 году был произведен в генеральский чин статского советника Академии наук, где работал вместе с Л. Эйлером и М. Ломоносовым.

Андрей Нартов стал первым артиллерийским инженером – он создал новые станки, оригинальные запалы, предложил новые способы отливки пушек, заделки раковин в канале орудия и др. Им был изобретен оригинальный оптический прицел. Созданная в 1754 году 44-ствольная мортирная батарея системы Нартова содержит целый ряд интереснейших конструктивных решений. Сейчас она представлена в Санкт-Петербургском военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Нартова по праву считают основоположником отечественной метрологии: он создал первые русские образцы меры длины и веса.

«Токарь Петра Великого» совместно с Бартоломео Растрелли создал также постоянные, «стационарные» горки с трассой в 270 м, под которые был выстроен отдельный павильон в Царском Селе в 1757 году. Горки, которые впоследствии стали называть «американскими», в Европе называют «русскими».

В 1755 году Нартов завершил работу над рукописью книги «Театрум махинариум, или Ясное зрелище махин» – своеобразной энциклопедии станкостроения, медальерного и токарного искусства первой половины XVIII века. Автор хотел сделать её доступной всем токарям, механикам и конструкторам, однако книга так и не была издана.

После смерти изобретателя остались большие долги, так как многие проекты финансировались из его личных средств. Могила Андрея Константиновича Нартова была забыта, и только в 1950 году её удалось отыскать. В том же году останки царского токаря перенесли на Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры и захоронили рядом с могилой М. В. Ломоносова.

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