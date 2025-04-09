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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.04.25 с 10:30 до 17:00

Сусанинское ТУ:

д. Заборье,

д. Ковшово,

д. Мыза.

 

10.04.25 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша,

д. Парицы,

СНТ «Большие Колпаны».

 

10.04.25 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое ТУ:

д. Карстолово.

 

10.04.25 с 09.00 до 17.00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино частично.