Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 апреля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.04.25 с 10:30 до 17:00
Сусанинское ТУ:
д. Заборье,
д. Ковшово,
д. Мыза.
10.04.25 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша,
д. Парицы,
СНТ «Большие Колпаны».
10.04.25 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое ТУ:
д. Карстолово.
10.04.25 с 09.00 до 17.00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино частично.
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