В Ленобласти утвердили новые премии спортсменам и тренерам
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении премий для спортсменов и их тренеров за высокие достижения на всероссийских и международных соревнованиях.
Рубрики: Спорт
«Эта инициатива направлена на поддержку спорта высших достижений и мотивацию наших спортсменов к новым победам», – отметил глава региона Александр Дрозденко.
Размеры выплат составят:
- до 3 миллионов рублей – за медали на Олимпийских играх;
- до 100 тысяч рублей – за победы на чемпионатах мира и Европы;
- до 75 тысяч рублей – за первые места на чемпионатах России и всероссийских спартакиадах.
Особое внимание уделено паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта. Также премии получат тренеры за подготовку спортсменов-победителей.
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