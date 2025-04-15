В Ленобласти утвердили новые премии спортсменам и тренерам

«Эта инициатива направлена на поддержку спорта высших достижений и мотивацию наших спортсменов к новым победам», – отметил глава региона Александр Дрозденко.

Размеры выплат составят:

- до 3 миллионов рублей – за медали на Олимпийских играх;

- до 100 тысяч рублей – за победы на чемпионатах мира и Европы;

- до 75 тысяч рублей – за первые места на чемпионатах России и всероссийских спартакиадах.

Особое внимание уделено паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта. Также премии получат тренеры за подготовку спортсменов-победителей.