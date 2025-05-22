Ленобласть помогает ветеранам СВО начать свое дело

"Образовательная программа "Бизнес героев 47" уже на старте показала свою востребованность, мы гордимся достигнутыми результатами. Будем стремиться общими усилиями помогать каждому, вернувшемуся из зоны боевых действий, находить себя в мирной жизни, учиться новому, создавать успешные бизнес-проекты и активно включаться в жизнь региона", - прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Среди представленных инициатив — сельское хозяйство, автосервис и столярная мастерская, коворкинг для индустрии красоты, инженерная школа и даже разведение породистых собак. Всего на защите выступили 17 участников, а общая сумма заявленных проектов составила 17 851 129 рублей.

Нынешний поток образовательной программы «Бизнес героев 47» стартовал в марте этого года. Всего заявки для участия в программе подали более 80 участников СВО, 52 человека прошли обучение. На комиссии были представлены 18 проектов на сумму 17 851 129. Бизнес-идеи на сумму 17 239 129 защитили 17 бойцов.

Этот результат значительно повысил интерес к программе, вызвав одобрение на федеральном уровне. Так, в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития МСП, которое состоялось 19 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил об обучении Михаилу Мишустину, отметив, что регион формирует долгосрочную программу поддержки бизнеса участников СВО из серии грантов от 750 тысяч до 10 млн рублей.

Кроме того, о практике Ленобласти рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в своем телеграм-канале. Татьяна Александровна отметила, что в 47-м регионе создан Кластер комплексного сопровождения и реабилитации ветеранов СВО. Работает не только образовательная программе, но и налоговые льготы, грантовая поддержка, льготные кредиты.

Программа «Бизнес героев 47» продолжает развиваться. Скоро стартует её второй этап, благодаря которому ещё большее число бойцов получит возможность открыть своё дело и начать новую жизнь.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области