Сбер профинансировал запуск КПО «Островский»

Новый комплекс мощностью 600 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в год является современным высокотехнологичным предприятием обработки ТКО полного цикла.

За счет производства RDF-топлива и компостирования ежегодно будет утилизироваться 360 тысяч тонн отходов, еще около 90 тысяч тонн вторичных ресурсов возвращаться в оборот. Таким образом, общий объем переработки составит 450 тысяч тонн в год (70 % от принимаемого объема). На комплексе создано 1215 рабочих мест.

КПО «Островский» – второй объект Невского экологического оператора из пяти, запланированных к размещению на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и первый, возведенный в Ленинградской области.

В церемонии открытия КПО «Островский» приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова.

- «Экология большого города» начинается с глобального нового проекта: сегодня открыли в Выборгском районе комплекс по переработке отходов «Островский». Это уже второй современный комплекс в Ленобласти, позволяющий нам последовательно закрывать старые полигоны, наносящие значительный вред экологии. Регион осуществляет технологический переход от складирования отходов к переработке. В год КПО будет принимать 600 тысяч тонн отходов, из которых переработка составит — 450 тысяч тонн. Благодарю компанию «НЭО», за внимательное отношение к замечаниям экологического сообщества, за ответственный подход к дорогостоящим техническим решениям и их воплощению. Работая во взаимодействии с Петербургом, выполняем поручения Президента России Владимира Путина, — отметил Александр Дрозденко.

Денис Буцаев подчеркнул, что Ленинградская область и Санкт‑Петербург вновь подтвердили лидирующие позиции во внедрении современных подходов в сфере экологии.

Более 95% основного технологического оборудования КПО «Островский» является отечественным. В состав комплекса входят сортировочный цех с четырьмя линиями для обработки ТКО, цех тоннельного компостирования с 24 тоннелями для производства техногрунта из органической фракции, карты для размещения неперерабатываемых остатков сортировки.

Строительные работы осуществлялись за счет льготного займа от ППК «Российский экологический оператор» в объеме 14,6 млрд руб., профинансированного за счет средств Сбербанка, а также облигационного займа от города Санкт-Петербург, акционерного займа от АО «Интер РАО – Электрогенерация» и собственных средств АО «Невский экологический оператор».

Нахождение предприятия на территории Ленинградской области обеспечит поступление налогов в бюджет Ленинградской области – в первые 8 лет работы комплекса поступления составят порядка 400 млн рублей ежегодно, к 2040 году налоговые отчисления прогнозируются в размере порядка 500 млн рублей ежегодно. В долгосрочной перспективе (за 14 лет) - более 6 млрд рублей налогов.

- Для Сбера быть надежным финансовым партнером — значит поддерживать проекты, которые делают жизнь людей комфортнее и безопаснее. КПО «Островский» — как раз из их числа. Финансируя этот инфраструктурный объект, мы помогаем формировать экономику замкнутого цикла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, создавать новые рабочие места и, безусловно, заботиться об экологии, - отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

При проектировании КПО «Островский» были установлены беспрецедентные требования по экологической безопасности. Цех сортировки оснащен наиболее современным оборудованием, позволяющим достигать максимальных показателей отбора вторсырья. Карта для размещения инертных остатков сортировки представляет собой сложное инженерно-техническое сооружение с двухметровым изолирующим слоем, состоящим из геомембраны, кембрийской глины и защитных слоев песка. Поверхностные стоки (дождь, снег), собираемые с поверхности, отводятся на очистные сооружения и очищаются до рыбохозяйственных нормативов.

