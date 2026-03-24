От сердца – к сердцу

В этот раз заявку подал Михаил – один из первых участников военно-патриотического клуба «Отчий край», который много лет базируется в Центре творчества юных города Гатчины. Михаил всегда был и остается лидером, за какое бы дело не брался. Участвует в специальной военной операции с лета прошлого года. Направление деятельность – ответственное. Дома его ждет жена и двое детей, а в Гатчине – родные, близкие и друзья.

Коллективы ЦТЮ подготовили письма со словами поддержки и собрали продукты первой необходимости - сахар, кофе и другие нужные вещи. Образцовый коллектив «Театр костюма «Катюша» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Ивановой оформил тематическую выставку, которая стала важной частью общего мероприятия.

- Сбор и отправка посылки военнослужащим – сейчас это уже хорошо отработанное мероприятие. Каждый знает, чем заниматься, чтобы бойцы получили то, что нужно. Михаил обратил особое внимание на важность детских писем. Руководитель изостудии ЦТЮ Ольга Карельская вместе с детьми создала яркие письма-рисунки. Дети хотели, чтобы они стали добрыми весточками из дома. Благодарим всех, кто принял участие и внес свой вклад в общее доброе дело, - говорит Людмила Иванова.

Все собранные посылки были переданы для дальнейшей отправки в военно-патриотический клуб «Отчий край» и уже доставлены адресатам.

Татьяна Можаева