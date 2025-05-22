«О спорт! Ты – благородство!»
В Санкт-Петербурге 18 мая прошел турнир по вольной борьбе «О спорт! Ты – благородство!». Событие собрало множество спортсменов, болельщиков и зрителей.
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В числе участников – воспитанники Гатчинской школы борьбы. Вернулись ребята с наградами.
Первое место смогли занять Иван Смолин, Халид Шоев, Дмитрий Кочнев.
Второе место – Артемий Вершинин, Николай Емцев, Алексей Зазыба, Анна Саенко, Марк Кудашов, Амин Мирзоев.
Третье место завоевали Мусалим Насридинов, Матвей Вязанкин, Иван Бурашников, Илья Вагин, Роман Ипонов, Андрей Луценко.
Родители юных спортсменов выражают «бесконечную благодарность тренерам и руководству школы за то, что они делают детей сильнее».
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