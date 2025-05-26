144 тысячи деревьев — за день

На месте леса, повреждённого короедом, высаживают 12,7 тысячи сеянцев ели. Всего в рамках акции в регионе будет посажено более 144 тысяч деревьев на площади 62 гектара. Мероприятия проходят во всех 19 лесничествах области и приурочены к нацпроекту «Экологическое благополучие» и международному проекту «Сад памяти».

«Мы готовим документы о создании на этой территории особо охраняемой природной территории «Долина реки Смородинки». Именно здесь псевдоэкологи не давали нам рубить лес, пока он не погиб, и теперь мы с вами его восстанавливаем. Я очень рад, что сюда пришли, несмотря на погоду, настоящие ценители и любители природы, которые не только говорят, но и делают. Спасибо вам большое», — поблагодарил активистов Александр Дрозденко.

Все посадки леса в Ленобласти идут в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2025 году предстоит посадить 4,5 тысячи га леса.

Ленобласть также активно участвует в программе «Леса Донбасса» и делится своими саженцами. За два года регион отправил на Донбасс уже 500 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев. В частности, весной этого года Лужский лесной центр в качестве помощи новым регионам высеял 9 кг семян, полученных из ДНР, для выращивания посадочного материала на лесовосстановительные работы в республике осенью. Ожидается выход 750 тысяч штук сеянцев сосны с закрытой корневой системой высокой приживаемости.