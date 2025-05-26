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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

27.05.25 09:00 до 17:30 

Веревское ТУ:

д Малое Верево (частично)    

 

27.05.2025 09.00 до 20:00

Рождествено ТУ

д Ляды

д Чикино

д Даймище

тер. СНТ Рябинушка-2

тер. СНТ Иленка

ДНП Чикино        

 

27.05.25 09:00 до 17:30

Новосветское ТУ

п Новый Свет (промзона)

 

27.05.25 09:00 до 17:30 

Елизаветинское ТУ

п Елизаветино (Николаевка) 

д Эду,

д Ижора 