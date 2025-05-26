Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 мая 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
27.05.25 09:00 до 17:30
Веревское ТУ:
д Малое Верево (частично)
27.05.2025 09.00 до 20:00
Рождествено ТУ
д Ляды
д Чикино
д Даймище
тер. СНТ Рябинушка-2
тер. СНТ Иленка
ДНП Чикино
27.05.25 09:00 до 17:30
Новосветское ТУ
п Новый Свет (промзона)
27.05.25 09:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ
п Елизаветино (Николаевка)
д Эду,
д Ижора
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