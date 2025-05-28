Серебро шахматистов
В Центре «Ладога» в рамках V Спартакиады спортивных школ Ленинградской области «На пути к мечте» прошли соревнования по шахматам.
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В состав команды вошли три юноши и одна девушка 2009 г.р. и младше.
Сборную города Гатчины представляли воспитанники Гатчинской спортивной школы №3: Савва Антонов, Антон Паращенко, Владимир Жалов и Ангелина Шестак.
В серьезной борьбе среди команд Ленинградской области гатчинские шахматисты набрали 21 очко. Такое же количество очков получилось и у команды из Соснового Бора. Место на пьедестале решал коэффициент Бухгольца. В этот раз коэффициент был на стороне команды из Соснового Бора.
Итог – у наших шахматистов серебро. Поздравляем ребят и тренера-преподавателя отделения шахмат Юлию Шестак.
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