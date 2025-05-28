Серебро шахматистов

В состав команды вошли три юноши и одна девушка 2009 г.р. и младше.

Сборную города Гатчины представляли воспитанники Гатчинской спортивной школы №3: Савва Антонов, Антон Паращенко, Владимир Жалов и Ангелина Шестак.

В серьезной борьбе среди команд Ленинградской области гатчинские шахматисты набрали 21 очко. Такое же количество очков получилось и у команды из Соснового Бора. Место на пьедестале решал коэффициент Бухгольца. В этот раз коэффициент был на стороне команды из Соснового Бора.

Итог – у наших шахматистов серебро. Поздравляем ребят и тренера-преподавателя отделения шахмат Юлию Шестак.