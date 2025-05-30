Борщевик не пройдет!

Специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проведена обработка земельных участков сельскохозяйственного предприятия в Ломоносовском районе Ленинградской области, где на площади 5 га произрастает борщевик Сосновского.

Для обработки территории использовался системный гербицид сплошного действия на основе имазапира, применяемый для уничтожения всех видов нежелательной травянистой и древесной растительности.

Борщевик Сосновского (Heracleum Sosnowskyi) – крупное ядовитое растение семейства зонтичных, первоначально завезённое с Кавказа как кормовая культура. В 2015 году оно было исключено из «Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в сельском хозяйстве» и признано сорняком. Основную опасность представляет сок борщевика, содержащий фуранокумарины – вещества, вызывающие сильные ожоги при контакте с кожей и способные привести к потере зрения при попадании в глаза.

– По официальным данным борщевик Сосновского в России занимает более 1 млн га. К сожалению, Ленинградская область в стране является «лидером», где сосредоточено 10% его площадей, – рассказал заместитель технического директора органа инспекции Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК Вячеслав Осипик. – Значительные площади борщевика в Пермском крае, Московской, Калужской, Псковской и Вологодской областях. Во всех регионах приняты региональные программы борьбы с борщевиком.

С 1 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 136 ст. 13 «Земельный кодекс Российской Федерации», которые обязывают землепользователей принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания борщевиком. Для эффективного противодействия его распространению специалисты рекомендуют комплексный подход, сочетающий различные методы.

Агротехнические способы включают регулярное скашивание растений на ранних стадиях развития и дискование участков, что позволяет истощить корневую систему и предотвратить распространение. Особую опасность представляет высокая семенная продуктивность растения – одно соцветие дает от 20 до 100 тысяч семян, сохраняющих всхожесть до 3-5 лет. Для очистки почвы от семенного запаса применяют метод провокации их прорастания с последующим уничтожением всходов.

Химические методы основаны на применении системных гербицидов сплошного действия, которые необходимо использовать строго по инструкции с соблюдением всех мер безопасности. Наибольшую эффективность показывает комбинация агротехнических и химических способов. Перспективным направлением являются биологические методы контроля, включающие исследования по использованию естественных врагов борщевика – специализированных насекомых и грибных патогенов.

Важнейшим компонентом борьбы является профилактика, включающая обучение населения идентификации растения и методам безопасного уничтожения, а также регулярный мониторинг территорий для раннего выявления очагов распространения. После удаления борщевика необходимо проводить рекультивацию участков, высевая местные виды растений, которые препятствуют повторному заселению территории борщевиком.

– Борьба с борщевиком должна вестись системно и своевременно, до полного его уничтожения и предотвращения его распространения – прокомментировал заместитель начальника ОКФО и ВСО Санкт-Петербургского филиала Денис Фоминых. – В настоящее время нет методов, дающих 100% результат после однократной обработки, позволяющей истребить опасное растение. Тем не менее борьбу с борщевиком нужно вести незамедлительно, используя все доступные способы.