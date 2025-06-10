Дачная амнистия для наследников

Многие заявители интересуются: можно ли воспользоваться дачной амнистией после получения наследства.

В Управлении Росреестра по Ленинградской области сообщили, что наследники имеют полное право оформить по дачной амнистии жилые дома, садовые домики и участки под ними.

Если наследодатель не успел зарегистрировать права на дом должным образом, вы можете сделать это в упрощенном порядке. Достаточно подать в Росреестр стандартный пакет документов вместе со свидетельством о праве на наследство земельного участка.

При таком оформлении все процедуры – от регистрации права собственности до постановки дома на кадастровый учет (если он не учтен в ЕГРН) – проводятся одновременно.

Совет от экспертов: не откладывайте оформление – воспользуйтесь возможностью оформить недвижимость по упрощенной схеме.