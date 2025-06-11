Осторожно, мошенники!

8 июня в Коммунарский отдел полиции поступило заявление от 21-летней жительницы Малого Верево. Находясь в декретном отпуске, она разместила на популярном сайте объявление о продаже электрокачелей. На следующий же день раздался телефонный звонок с городского номера телефона: неизвестный заявил, что хочет купить качель, и скинул номер мобильника для дальнейшего общения в мессенджере WhatsApp. В переписке продавец получила письмо якобы с сайта со ссылкой для подтверждения заказа товара. Перейдя по этой ссылке, она узнала, что надо пополнить счет на сумму 10 тысяч рублей. Девушка ввела данные своей банковской карты, с которой произошло списание денежных средств на две суммы: 5150 рублей и 4913 рублей. Она обратилась в «службу поддержки», и там пояснили, что необходимо еще раз пополнить свой счет, после чего произошло очередное списание на 9770 рублей.

После того как банковский счет потерпевшей опустел, «покупатель» перестал выходить на связь, и девушка поняла, что ее обманули. К счастью, ущерб оказался не миллионным, как теперь принято, но всё же значительным.

6 июня в гатчинскую полицию обратилась 52-летняя жительница Гатчины, которая на сайте нашла объявление о дополнительном заработке. Откликнулась, и с мобильного номера ей позвонил в «Телеграм» мужчина, предложивший участвовать в торгах на бирже. Дама установила предложенное приложение и сделала перевод на 8900 рублей. Увидев, что есть небольшой доход, она стала отправлять деньги на различные счета, переведя в общей сложности свыше 1 млн 400 тысяч рублей. Но прибыль от «торгов на бирже» получили мошенники, а потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана.

Аналогичным образом был обманут 64-летний житель Вырицы, хотя и значительно на меньшую сумму. 5 июня в УМВД России по Гатчинскому району обратился пенсионер: ему поступил телефонный звонок, мужской голос представился сотрудником брокерской фирмы и предложил работу на бирже. В ходе общения с неизвестным пенсионер перевел на какой-то банковский счет 99 тысяч рублей – под предлогом вложения денежных средств в акции. При попытке вывести денежные средства назад он получил отказ. «Сотрудник брокерской фирмы» канул в небытие.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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