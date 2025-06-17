12-й спортивно-патриотический фестиваль «Орлёнок, Орлёнок, взлети выше солнца...» в Сиверской

В рамках фестиваля состоится 10-й юбилейный легкоатлетический пробег. Электронная регистрация открыта: https://reg.o-time.ru/race/25465#startReg

- Наш фестиваль посвящен памяти юных патриотов, погибших в борьбе с фашизмом в XX и XXI веках. Мы получили поддержку комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Гатчинского округа, Сиверского территориального управления, Сиверской школы-интерната и целого ряда общественных организаций. Мы постараемся, чтобы фестиваль, как всегда, был насыщенным и внес свою лепту в сохранение памяти о наших героях. Учреждены три кубка на дистанциях 4 и 8 км: «Памяти погибших или пропавших без вести спортсменов Гатчинского района (СВО)», «Памяти гатчинца, мастера спорта Михаила Лаврикова» и «Памяти выпускника Сиверской школы-интерната Никиты Цветкова». В поддержку наших ребят побегут участники движения «Ангелы тыла». Будет представлена выставка «Суровое эхо войны» от движения «РОКОТ Ленобласть | Обучаем. Создаем. Помогаем» и организована благотворительная ярмарка от движения «Зов Федотовой», - рассказал один из организаторов и инициаторов фестиваля Олег Прокошев.

По итогам пробега кроме победителей в своих возрастных группах будут награждаться абсолютные победители на четырех дистанциях отдельно среди мужчин и женщин. Дополнительно будут вручаться призы самым юным участникам.

Заявленные дистанции: 1, 2, 4 и 8 км. Выдача стартовых номеров начнется в 11 часов. Старты – с 12 часов.

Присоединяйтесь!