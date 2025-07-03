Гатчина встретит «Кубок Отечества» по армрестлингу
Город Гатчина примет Всероссийские соревнования по армрестлингу (пода) «Кубок Отечества» среди участников СВО. Соревнования пройдут с 4 по 7 июля на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена».
Рубрики: Спорт
В столице Ленинградской области встретятся спортсмены с разных точек России: от Воронежа до Читы. Всего — около 100 армрестлеров из 30 регионов нашей необъятной страны. Это бойцы не только в армрестлинге, но и в жизни. Все они прошли участие в специальной военной операции, а после возвращения на Родину выбрали именно армрестлинг для восстановления своего здоровья и укрепления духа.
Главным соревновательным днем станет 6 июля. В 12.00 состоится торжественное открытие соревнований.
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