Гатчина встретит «Кубок Отечества» по армрестлингу

В столице Ленинградской области встретятся спортсмены с разных точек России: от Воронежа до Читы. Всего — около 100 армрестлеров из 30 регионов нашей необъятной страны. Это бойцы не только в армрестлинге, но и в жизни. Все они прошли участие в специальной военной операции, а после возвращения на Родину выбрали именно армрестлинг для восстановления своего здоровья и укрепления духа.

Главным соревновательным днем станет 6 июля. В 12.00 состоится торжественное открытие соревнований.

Поддержим наших бойцов!